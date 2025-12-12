Nach Resident Evil Requiem bekommt auch Pragmata eine amiibo-Figur spendiert

In der Pressemeldung zum neuen Pragmata-Trailer war noch keine Rede davon. Capcom hatte wohl erst gewartet, bis Nintendo die Neuigkeit verbreitet. Das geschah dann im Laufe des Vormittags über soziale Kanäle.

Pragmata wird eine amiibo-Figur bekommen! Nintendo würdigt das außergewöhnliche Interesse von Capcom für die Nintendo Switch 2 damit mit einer weiteren amiibo-Figur für Capcom. Auch Resident Evil Requiem wird eine amiibo-Figur erhalten.

Die Capcom-Ankündigungen für die Switch 2 in den ersten sechs Monaten der Konsole sind üppig. Street Fighter 6 und Kunitsu-Gami sind bereits erhältlich. Neben Pragmata und Resident Evil Requiem bringt Capcom außerdem auch Monster Hunter Stories 3 und Mega Man: Dual Override auf die Switch 2 und portiert Resident Evil VII und Village.

Während sich die amiibo-Figuren zu Monster Hunter Stories 3 einfügen, schließlich bekamen auch die ersten beiden Stories-Spiele amiibo, sind die Figuren zu Resident Evil und Pragmata doch recht außergewöhnlich. Im Falle von Pragmata ist es Diana, die als amiibo verewigt wird.

Ein Bild der Diana-Figur teilte Capcom heute in den sozialen Medien. Dort versprach man auch, bald „Switch 2“-Szenen zum Spiel zu zeigen und weitere Details zur amiibo-Figur in Zukunft zu enthüllen. Pragmata hat seit heute mit dem 24. April 2026 einen konkreten Termin.

Bildmaterial: Pragmata, Capcom