Capcom enthüllt drei neue amiibo-Figuren zu Monster Hunter Stories 3

Die guten, alten amiibo haben in den letzten Wochen ihre Rückkehr gefeiert. Metroid Prime 4: Beyond, aber auch die Super Mario Galaxy Collection und Kirby Air Riders werden mit neuen amiibo-Figuren versorgt.

Wie jetzt im Rahmen der Tokyo Game Show 2025 bekannt wird, erhält auch Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection mehrere neue Figuren. Sie reihen sich ein in eine Vielzahl von amiibo-Figuren, die es bereits* zu Monster Hunter Stories 2 und Monster Hunter Rise gab.

Die meisten dieser Figuren sind inzwischen vergriffen und nur auf dem Zweitmarkt und deutlich teurer verfügbar. Monster-Hunter- und amiibo-Fans werden ihre Augen also offenhalten wollen, wenn die neuen Figuren vorbestellbar sind. Vorgestellt wurden Figuren von Ratha, Ratha V und Rudy.

Wie Capcom bei der Nintendo Direct mitgeteilt hat, erscheint der dritte Ableger der Spin-off-Serie am 13. März 2026. Nicht nur für Nintendo Switch 2, sondern auch für PS5, Xbox Series und PCs via Steam.

„Begebt euch als Rider auf ein spannendes neues Abenteuer, in dem ihr Monsties aufzieht und eine Bindung zu ihnen aufbaut, während ihr eine Welt voller Gefahren, Geheimnisse und Wunder erkundet“, wirbt Capcom.

Bildmaterial: Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, Capcom