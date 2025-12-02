Heute beginnt der Kartenverkauf für die „Clair Obscur“-Konzerte in Deutschland

Update, eine freundliche Erinnerung. Am heutigen 2. Dezember um 11 Uhr beginnt planmäßig der Kartenverkauf für „A Painted Symphony“ und die beiden Konzerte in Berlin. Bei Eventim* werdet ihr fündig!

Der musikalische Auftritt bei der Opening Night Live zu Gamescom 2025 war einer der wenigen Gänsehautmomente der Show. Die Musik von Clair Obscur: Expedition 33 ist nicht weniger außergewöhnlich wie das Spiel selbst. Die anschließende Konzerttour war leider auf Frankreich beschränkt.

Doch schon vor Wochen hatten Sandfall und Kepler die Hoffnung geweckt, dass es weitere Konzerte in weiteren europäischen Ländern im kommenden Jahr geben würde. Dazu hat man jetzt die konkreten Pläne vorgestellt. Einmal geht es für „A Painted Symphony“ auch nach Deutschland!

In Berlin finden am 18. März und am 19. März 2026 zwei Konzerte im Tempodrom statt. Es ist gleichzeitig das Opening für die Europa-Tour, die danach unter anderem durch Rotterdam, Brüssel, London, Mailand, Zürich und erneut mehrere französische Städte zieht.

„Vielen Dank an alle, welche die französische Konzertreihe möglich gemacht haben. Es war ein magisches Erlebnis, unsere Musik so vielen von Ihnen live präsentieren zu können“, heißt es in einer heutigen Mitteilung. Auch Konzerte außerhalb von Europa sollen nach Möglichkeit folgen.

Karten gibt es noch nicht. Der Vorverkauf soll am 2. Dezember um 11 Uhr deutscher Zeit starten. Bis dahin dürft ihr euch weiterhin auf die Vinyl und CD zum Soundtrack freuen, die bei Black Screen Records* in Deutschland schon vorbestellbar sind. Wo Creative Director Guillaume Broche seinen Komponisten gefunden hat, das erratet ihr wohl nicht.

Das Vinyl-Set:

Bildmaterial: Clair Obscur: Expedition 33, Bandai Namco, Kepler Interactive, Sandfall Interactive