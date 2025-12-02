Suikoden-Fans markieren sich diesen Tag im Kalender, dürfen aber nicht zu viel erwarten

Inzwischen gehört Suikoden Live zum Konami-Portfolio. Der Publisher nutzt das Direktformat, um neue Informationen an die Suikoden-Fans zu bringen. Allein das ist ja schon eine kleine Sensation, wenn Suikoden-Fans mal ein paar Jahre zurückdenken. Da sah es einst sehr düster aus.

Inzwischen steht nach den Neuauflagen von Suikoden I & II mit Suikoden STAR LEAP ein brandneues Suikoden-Spiel vor der Tür. Darüber hinaus ist ein Suikoden-Anime geplant. Beides scheint aber bei der neu angekündigten Suikoden Live am 16. Dezember (Ortszeit) kein Thema zu sein.

Der nächste Livestream soll zwar gut drei Stunden lang sein, allerdings keine neuen Informationen liefern. Stattdessen wird ab 1 Uhr am 17. Dezember deutscher Zeit der Suikoden 30th Anniversary Memorial Talk aus dem Genso Museum live übertragen. Anschließend gibt es ein 30th Anniversary Orchestra Concert.

Das ist doch trotzdem eine feine, weihnachtliche Einstimmung für Suikoden-Fans, oder? Und Fans haben ja weiterhin allen Grund zur Hoffnung, dass die traditionsreiche Reihe eine echte Fortsetzung auch abseits von Neuauflagen und Mobile-Games. Geduld ist gefragt.

Hier seid ihr live dabei:

Bildmaterial: Suikoden STAR LEAP, Konami, Mythril