Hammer-Rabatt: Pokémon-Legenden: Z-A kostet jetzt fast so wenig wie der DLC zum Spiel

Pokémon-Legenden: Z-A war schon vor seiner Veröffentlichung günstiger. Wer sich ein bisschen umsah, bekam das neue Pokémon-Abenteuer etwa zehn Euro unterhalb der UVP von 69,99 Euro. Jetzt, kurz nach Weihnachten, setzt Amazon nochmal gehörig eins drauf.

Dort bekommt ihr Pokémon-Legenden: Z-A jetzt für 37,99 Euro* – und zwar die Nintendo Switch 2 Edition. Das ist neuer Bestpreis und ein Rabatt von fast 50 Prozent so kurz nach dem Launch. Und nicht nur das: Das physische Hauptspiel gibt es damit fast so günstig wie die im Dezember veröffentlichte DLC-Erweiterung: Die kostet 29,99 Euro.

Die „Nintendo Switch 2 Edition“ ist bei Amazon damit derzeit sogar günstiger als die ebenfalls drastisch reduzierte Switch-Version, die aktuell 39,99 Euro* kostet. Ein umfassendes Vergleichsvideo zu den beiden Versionen findet ihr hier. Zu welcher Version greift ihr – oder habt ihr gegriffen?

Damit dürften hierzulande kurz nach Weihnachten nochmal einige neue KäuferInnen dazukommen. Schon im Launchmonat knackte „Z-A“ hierzulande den Meilenstein von über 200.000 verkauften Einheiten. Weltweit hat sich das Spiel nach der ersten Verkaufswoche schon 5,8 Millionen Mal verkauft.

Seit einigen Tagen ist der DLC „Mega-Dimensionen“ erhältlich. Dieser DLC bietet eine zusätzliche Handlung, die in einer alternativen Version von Illumina City spielt, sowie neue Mega-Entwicklungen wie unter anderem Mega-Lucario Z. Der DLC kostet 29,99 Euro.

Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Z-A, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak