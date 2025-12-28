„Final Fantasy XV“-Director stellt 2026 sein Metaverse-Projekt RYUGUKOKU vor

Die japanische Website 4Gamer hat ihre Interviews mit bekannten japanischen Entwicklern zum Jahresende veröffentlicht. In diesen kurzen Interviews sprechen die Schöpfer traditionell über ihre Ziele für das neue Jahr. Oft genug deuten sie dabei neue Projekte an.

Mit dabei ist auch Hajime Tabata. Ihn kennen wir noch als den Mann, der Final Fantasy XV in die Spur zurückbrachte. Schon seit einigen Jahren hat Tabata ein eigenes Studio – mit JP Games arbeitet er seitdem an NFT-Projekten und experimentiert mit KI-Technologien. Vor geraumer Zeit kündigte er außerdem RYUGUKOKU an, das mutmaßlich das bisher größte Projekt des Studios sein dürfte.

Bereits im März 2023 kündigte Tabata mit JP Games und weiteren Partnern das Metaverse-Projekt an. Zehn japanische Unternehmen hatte Tabata dafür versammelt, darunter der Versicherer Sompor, die Druckerei Toppan, Fujitsu und weitere. 2026 wird das Jahr sein, in dem wir RYUGUKOKU konkreter kennenlernen.

„Im Jahr 2026 werden wir Beta-Tests für RYUGUKOKU durchführen, ein Online-RPG, das in einem Fantasy-Japan voller Nutzer-generierter Inhalte spielt“, so Tabata im Interview. „Wir freuen uns auf Ihre weitere Unterstützung im nächsten Jahr.“

Die Vision des besagten Metaverse soll einem RPG nahekommen. NutzerInnen erstellen klassisch Avatare und bewegen sich durch eine 3D-Fantasy-Welt. Inhalte können selbsterstellt werden. Man plane, die Infrastruktur auch allen teilnehmenden Unternehmen zur Verfügung zu stellen. SpielerInnen könnten dann individuelle Inhalte präsentiert bekommen – angepasst an die entsprechenden Vorlieben.

Neue Bilder von RYUGUKOKU:

via Gematsu, Bildmaterial: RYUGUKOKU, JP Games