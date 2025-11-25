Zwei großartige JRPGs sind nach technischen Problemen jetzt endlich „Switch 2“-kompatibel

Fragt ihr euch manchmal, ob euer Lieblingsspiel von der ersten Switch auch auf der Switch 2 läuft? Vermutlich nicht, denn im Großen und Ganzen klappt das wunderbar. Fast alle Titel sind problemlos kompatibel, und immer wieder kommen neue hinzu.

Doch es gibt eben auch ein paar Ausreißer – und das teilweise bei richtig großen Namen. So läuft zum Beispiel NieR: Automata The End of YoRHa Edition, das auf der ersten Switch als technisches sehr gut galt, auf der neuen Konsole aktuell nicht richtig.

Die Probleme waren sogar so tiefgreifend, dass man das Spiel auf der Switch 2 schlicht nicht beenden konnte. Auch mit Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition gab es Probleme, wenn auch nicht so heftig. Unter anderem war die Sprachausgabe mitunter asynchron. Die Kompatibilitätsprobleme beider großartiger JRPGs sind jetzt aber behoben.

Xenoblade Chronicles X ist bereits seit dem letzten System-Update der neuen Hybridkonsole als „Switch 2“-kompatibel gelistet. „Zuvor festgestellte Probleme wurden behoben“, gibt sich Nintendo dazu gewohnt schmallippig. Gleiches gilt für NieR: Automata, und zwar seit heute.

Neue Probleme

Mit dem aktuellen System-Update der Switch 2 wurden außerdem eine ganze Reihe von Problemen mit weiteren Spielen behoben. Die prominenteren Vertreter sind dabei unter anderem Windjammers, Tokyo Xanadu eX+, Genso Manege, Batman: Arkham Knight und Touhou Genso Wanderer Reloaded.

Dafür gibt es auch wieder neue Probleme: DOOM (2016) und Captain Tsubasa: Rise of New Champions haben einem Bericht von Nintendo Everything zufolge jetzt Progression-Probleme.

Damit ihr in solchen Fällen künftig nicht mehr rätseln müsst, hat Nintendo kürzlich eine eigene Website ins Leben gerufen, die genau das klärt. Gebt dort den Namen eures Spiels ein und die Website verrät euch, ob es auf der Switch 2 irgendwelche Probleme gibt.

via Nintendo Everything (2), Bildmaterial: Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, Nintendo, Monolith Soft