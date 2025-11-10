Nintendo schaltet Website für „Switch 2“-Hilfe, aber Fans feiern sie für etwas anderes

Fragt ihr euch manchmal, ob euer Lieblingsspiel von der ersten Switch auch auf der Switch 2 läuft? Vermutlich nicht, denn im Großen und Ganzen klappt das wunderbar. Fast alle Titel sind problemlos kompatibel, und immer wieder kommen neue hinzu.

Doch es gibt eben auch ein paar Ausreißer – und das teilweise bei richtig großen Namen. So läuft zum Beispiel NieR: Automata The End of YoRHa Edition, das auf der ersten Switch als technisches sehr gut galt, auf der neuen Konsole aktuell nicht richtig.

Damit ihr bei solchen Fällen künftig nicht mehr rätseln müsst, hat Nintendo jetzt eine eigene Website ins Leben gerufen, die genau das klärt. Doch so sinnvoll diese Website ist – viele Nintendo-Fans feiern sie für einen ganz anderen Umstand.

Nie wieder Rätselraten

Zunächst zur Grundfunktion. Die neue Seite funktioniert denkbar einfach: Ihr gebt einfach den Titel eines Spiels ein – und bekommt sofort angezeigt, ob das Spiel voll kompatibel, teilweise eingeschränkt oder nicht lauffähig ist. So könnt ihr euch jederzeit einen Überblick verschaffen, welche Spiele bereits optimiert wurden – und bei welchen ihr euch vielleicht noch etwas gedulden müsst.

Doch gefeiert wird die Website auch für einen netten Umstand. Jedes einzelne Spiel wird nämlich mit einem tollen Bild gelistet, das sich Fans herunterladen können. Dabei kommt jedes Bild mit 1080p daher und ist damit auch prima als Wallpaper geeignet.

Es gibt keine Ausnahmen, jedes noch so nischige Spiel hat auf der Website ein Bild. Das liegt laut VGC möglicherweise daran, dass dieses 1080p-Bild eine Grundvoraussetzung für die Aufnahme in den eShop ist. Und aus dieser Datenbank speist sich offenbar die neue Website. Gut sortiert und leicht zu finden.

Wer sich selbst überzeugen will, kann die neue Seite direkt hier aufrufen. Habt ihr schon ein Spiel entdeckt, das auf der Switch 2 (noch) nicht richtig funktioniert – oder läuft bei euch bisher alles glatt?

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Mario + Rabbids: Sparks of Hope, Ubisoft