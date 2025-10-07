Nintendo erklärt weitere Switch-Titel für „Switch 2“-kompatibel, aber es gibt auch neue Probleme

Die Liste der abwärtskompatiblen Spielen auf Switch 2 wächst zuverlässig weiter. Im letzten Update erklärte man fünf Titel für „Switch 2“-kompatibel, nun folgten fünf weitere, die seit dem jüngsten 20.5.0-Update als offiziell kompatibel gelten. Konkret geht es um folgende Titel:
- Deemo Reborn
- Library of Ruina
- Powerful Pro Baseball 2024-2025
- Ultra Age
- Warframe
Es gibt auch schlechte Nachrichten
Aber es gibt auch schlechte Nachrichten. Nintendo hat simultan die eShop-Seiten diverser Switch-1-Titel mit neuen Hinweisen aktualisiert, nachdem SpielerInnen auf neu identifizierte Kompatibilitätsprobleme hinwiesen.
Auch hier geht es um fünf Spiele: Jelly Troops, Transistor, Mugen Souls, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning und Subway Simulator 2025: City Train. Von diesen wurde nur Jelly Troops aufgrund einiger nicht näher bezeichneter Fortschrittsprobleme als derzeit „nicht von Switch 2 unterstützt“ gekennzeichnet.
Die anderen vier sind „mit einigen Einschränkungen als auf der Switch 2 spielbar“ gekennzeichnet. Transistor birgt etwa Schwierigkeiten beim Wechsel vom Docked- in den Handheldmodus, während Mugen Souls mit Anzeigeproblemen kämpfe. SpielerInnen von Kingdoms of Amalur klagen derweil über einige visuelle Störungen. Nun, fünf für fünf, sicher nicht die beste Quote, aber Nintendo versichert, sämtliche Probleme anzugehen.
1 Kommentar
Passiert, bin eher enttäuscht von den wenigen Switch 2 Updates und/oder Upgrades.
Auch die Auswahl der Spiele die Nintendo getroffen hat, kann ich nicht ganz nach voll ziehen.
Ich hoffe echt da passiert noch was, die Spiele selbst sind ja auch recht überschaubar, mein Backlog aus Switch1 Zeiten ist aber gigantisch.