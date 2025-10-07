Nintendo erklärt weitere Switch-Titel für „Switch 2“-kompatibel, aber es gibt auch neue Probleme

Die Liste der abwärtskompatiblen Spielen auf Switch 2 wächst zuverlässig weiter. Im letzten Update erklärte man fünf Titel für „Switch 2“-kompatibel, nun folgten fünf weitere, die seit dem jüngsten 20.5.0-Update als offiziell kompatibel gelten. Konkret geht es um folgende Titel:

Deemo Reborn

Library of Ruina

Powerful Pro Baseball 2024-2025

Ultra Age

Warframe

Es gibt auch schlechte Nachrichten

Aber es gibt auch schlechte Nachrichten. Nintendo hat simultan die eShop-Seiten diverser Switch-1-Titel mit neuen Hinweisen aktualisiert, nachdem SpielerInnen auf neu identifizierte Kompatibilitätsprobleme hinwiesen.

Auch hier geht es um fünf Spiele: Jelly Troops, Transistor, Mugen Souls, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning und Subway Simulator 2025: City Train. Von diesen wurde nur Jelly Troops aufgrund einiger nicht näher bezeichneter Fortschrittsprobleme als derzeit „nicht von Switch 2 unterstützt“ gekennzeichnet.

Die anderen vier sind „mit einigen Einschränkungen als auf der Switch 2 spielbar“ gekennzeichnet. Transistor birgt etwa Schwierigkeiten beim Wechsel vom Docked- in den Handheldmodus, während Mugen Souls mit Anzeigeproblemen kämpfe. SpielerInnen von Kingdoms of Amalur klagen derweil über einige visuelle Störungen. Nun, fünf für fünf, sicher nicht die beste Quote, aber Nintendo versichert, sämtliche Probleme anzugehen.

via GameRant, Bildmaterial: Deemo Reborn, Rayark, Unties