Super Mario Galaxy Movie Direct angekündigt – und ihr müsst nicht lange warten

Jetzt ist es offiziell: Schon morgen gibt es den ersten richtigen Blick auf den zweiten Teil des Super Mario Bros. Films. Nintendo kündigte letzte Nacht eine neue Nintendo Direct für Mittwoch, den 12. November um 15:00 Uhr deutscher Zeit an. Diesmal dreht sich aber alles ausschließlich um den kommenden Film – Spieleankündigungen oder neue Switch-News wird es also keine geben.

Der erste Trailer steht bevor

Nachdem es in der letzten großen September Direct nur einen kurzen Teaser gegeben hatte, bekommen wir nun endlich den offiziellen Trailer zum Super Mario Galaxy Film. Zu sehen sein wird die Präsentation wie gewohnt auf dem offiziellen Nintendo-YouTube-Kanal sowie über die Nintendo Today App. Auch wenn die Länge der Direct noch nicht bekannt ist, dürfte sie eher kurz ausfallen – immerhin steht diesmal der Film allein Mittelpunkt.

Fans hatten ursprünglich damit gerechnet, dass der Trailer erst rund um den 21. November erscheinen würde, doch Nintendo überrascht jetzt mit einem deutlich früheren Termin. Gut für uns, denn das Warten hat damit endlich ein Ende.

Was wir erwarten dürfen

Mit dem neuen Film, der im April 2026 weltweit in die Kinos kommt, will Nintendo an den Mega-Erfolg des ersten Super Mario Bros. Films anknüpfen. Der zweite Teil soll sich optisch und thematisch stärker an Super Mario Galaxy orientieren – inklusive neuer Welten und vermutlich auch Rosalina, die viele Fans schon seit der Ankündigung erwarten.

Produziert wird der Film erneut von Illumination in enger Zusammenarbeit mit Nintendo. Der Cast bleibt größtenteils gleich: Chris Pratt kehrt als Mario zurück, ebenso Anya Taylor-Joy als Peach, Charlie Day als Luigi und Jack Black als Bowser. Freut ihr euch schon auf den zweiten Teil oder war schon der erste Film nicht so euer Fall?

