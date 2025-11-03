Der erste richtige Trailer zum zweiten „Super Mario“-Film könnte uns sehr bald erwarten

Nach dem riesigen Erfolg des ersten Super Mario Bros. Films werkeln Nintendo und Illumination bekanntlich längst am Nachfolger – diesmal im Setting von Super Mario Galaxy. Einen ersten Teaser gab es bereits in der großen September Direct, aber nun scheint es, als stünde schon bald der erste vollständige Trailer bevor.

Wie das Portal My Time to Shine auf Twitter berichtet, soll der Trailer im Vorprogramm des kommenden Blockbusters „Wicked: For Good“ gezeigt werden, der am 21. November in den Kinos startet. Das würde bedeuten: Spätestens kurz darauf dürfte der Trailer auch online für alle verfügbar sein.

Trailer könnte Story und neue Charaktere zeigen

Bisher ist über den Plot des Films kaum etwas bekannt, doch die Fans spekulieren schon fleißig. Spätestens der kommende Trailer könnte einen ersten Blick auf Rosalina und weitere neue Charaktere werfen. Bestätigt ist bislang, dass Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Peach), Charlie Day (Luigi) und Jack Black (Bowser) ihre Rollen wieder aufnehmen werden.

Der Super Mario Galaxy Film soll im April 2026 weltweit in die Kinos kommen. Vielleicht wissen wir schon in wenigen Wochen mehr. Was erhofft ihr euch vom ersten richtigen Trailer?

via VGC, Bildmaterial: Nintendo