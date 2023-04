Ein waschechter Erfolg: Der Super Mario Bros. Film feiert Kinostart mit gewaltigen Zahlen

In dieser Woche ging Der Super Mario Bros. Film an den Start – und was für ein Start das war. In den USA steuert der Film auf satte Einnahmen von 195 Millionen US-Dollar in den ersten fünf Tagen zu, wie The Hollywood Reporter berichtet.

Die Zahl beinhaltet dabei schon die prognostizierten 137 Millionen US-Dollar für das dreitägige Wochenende, womit der Film Findet Dory – mit seinen 135,1 Millionen US-Dollar – übertreffen würde und damit den zweitbesten Start aller Zeiten für einen Animationsfilm verzeichnen würde. Nur Die Unglaublichen 2 würden dieses Ergebnis noch toppen.

Ein gewaltiger Start

Mittlerweile scheint auch schon sicher, dass Der Super Mario Bros. Film den besten Start einer Videospiel-Adaption hinlegen wird; den wohl erfolgreichsten Start für Illumination Entertainment markiert; und den größten Kinostart des Jahres präsentiert.

Und wenn der Film den Prognosen gerecht wird, könnte er sogar den zweitgrößten Start mit fünftägigem Fenster in der US-Geschichte feiern. An der Spitze bliebe lediglich der erste Transformers thronen.

Bislang gilt Meisterdetektiv Pikachu als einnahmestärkste Videospiel-Verfilmung. Der Film spielte weltweit 450 Millionen US-Dollar ein. Deadline gibt nun an, dass Der Super Mario Bros. Film bereits zum Ende des Wochenendes 300 Millionen US-Dollar weltweit einspielen könnte. Da kriegt die Elektromaus also offensichtlich ordentliche Konkurrenz.

Fazit: Der Super Mario Bros. Film ist ein waschechter Erfolg. Da dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis Nachschub in Form einer Fortsetzung oder anderer Nintendo-Adaptionen folgt. Die Darsteller der beiden Klempner-Brüder stehen jedenfalls bereit. Und Luigi-Darsteller Charlie Day wirft auch schon eigeninitiativ die Idee für einen „Luigi’s Mansion„-Film in den Ring.

Wenn ihr übrigens weniger gern ins Kino geht, aber trotzdem Marios Filmabenteuer erleben wollt, kein Problem: Die Heimkino-Fassung hat bereits einen Termin. Darüber hinaus wird Black Screen Records den physischen Soundtrack auf Vinyl und CD in Deutschland vertreiben.

via VGC, Bildmaterial: Der Super Mario Bros. Film, Nintendo, Illumination Entertainment