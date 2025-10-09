Fans hoffen: Atlus hat in Kürze eine „besondere Nachricht“ zu Metaphor: ReFantazio für euch

Kaum zu glauben, aber es ist schon fast ein Jahr her, seit Metaphor: ReFantazio erschienen ist. Das Fantasy-RPG von Atlus und Studio Zero avancierte im Oktober 2024 in Windeseile zum Erfolg und konnte gleich am ersten Tag über eine Million Einheiten absetzen – ein neuer Rekord für das Studio. Inzwischen hat das Spiel die Marke von zwei Millionen verkauften Exemplaren überschritten. Auch bei den Japan Awards gab es dieses Jahr einige Lobpreisungen für das Spiel.
Um das zu feiern, hat Atlus nun einen Jubiläums-Livestream für den 11. Oktober um 6:00 Uhr deutscher Zeit angekündigt. Das Event trägt den Titel „Metaphor: ReFantazio One-Year Anniversary Live Stream“ und wird sowohl auf YouTube als auch auf Steam übertragen. Gezeigt werden soll unter anderem eine „besondere Nachricht“, wie Atlus kryptisch verrät – was genau dahinter steckt, bleibt aber offen.
Fans hoffen auf neue Ankündigungen
Ob der Stream vor allem dem Rückblick auf das erfolgreiche Jahr dient oder ob Atlus auch neue Inhalte ankündigt – etwa eine Special Edition oder einen DLC – ist derzeit reine Spekulation. Angesichts des Erfolgs des Spiels wäre eine erweiterte Version aber keineswegs abwegig.
Neben dem Livestream plant Atlus außerdem ein öffentliches Fan-Event im Round1 Burbank Town Center in Kalifornien. Die Veranstaltung ist bereits restlos ausverkauft und bietet Meet-and-Greets mit SynchronsprecherInnen, Fotogelegenheiten, exklusive Geschenke und weitere Überraschungen. Metaphor: ReFantazio ist für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series und PC erhältlich.
via Gematsu, Bildmaterial: Metaphor: ReFantazio, Atlus, Studio Zero
2 Kommentare
ALSO
Es ist Atlus, es wird sicher eine neue Version geben, mit einem DLC, das aber NUR in der neuen Version drin ist für 70€.
Du kannst das DLC nicht extra erwerben, da es NUR in der NEUEN Version verfügbar sein wird.
Das macht Atlus doch immer, der grund, warum ich bei Atlus spiele auf 30€ im Sale warte nach min 5 Jahren, damit ich das KOMPLETTE Spiel bekomme und nicht den gecuttetet Content, damit man die Super Duper und dann die Super Duper Ultimate Royal Version um dann die King Edition noch zu bekommen um die dann zu kaufen.
Das macht Atlus doch, das sollte jedem bewusst sein, du bekommst bei Atlus KEIN SPIEL von vornherein komplett und DLCs extra kaufen geht auch nicht.
EDIT: UND natürlich wird das DLC die Story fortsetzen bzw ein richtiges Ende geben, weil das Hauptspiel bis dato nur so ein lala Ending hatte und kein richtiges.
Nicht zu vergessen das du eine neue Storyline bekommst, die die gesamte Story über den haufen werfen wird, damit da richtige FInale Ende überhaupt sinn ergibt und erklären wird, warum das bisherige Ende sich komisch angefühlt hat, weil Kontent rausgeschnitten wurde
Das ist einfach das Mindset, welches sich bei den Leuten eingebrannt hat. Wenn deine Rechnung so aufgehen würde, würde Persona 3 Reload noch immer dagegen sprechen. Da ist der Story-DLC auch erst deutlich später erschienen und konnte ganz normal einzeln erworben werden. Keine neue oder erweiterte Version oder so ein Gedöns. Ich denke einfach, dass man so etwas nicht mehr machen wird. Zu Metaphor stelle ich mir einen nachträglichen, separaten Story-DLC und die Ankündigung einer Version für Switch 2 vor.