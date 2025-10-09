Fans hoffen: Atlus hat in Kürze eine „besondere Nachricht“ zu Metaphor: ReFantazio für euch

Kaum zu glauben, aber es ist schon fast ein Jahr her, seit Metaphor: ReFantazio erschienen ist. Das Fantasy-RPG von Atlus und Studio Zero avancierte im Oktober 2024 in Windeseile zum Erfolg und konnte gleich am ersten Tag über eine Million Einheiten absetzen – ein neuer Rekord für das Studio. Inzwischen hat das Spiel die Marke von zwei Millionen verkauften Exemplaren überschritten. Auch bei den Japan Awards gab es dieses Jahr einige Lobpreisungen für das Spiel.

Um das zu feiern, hat Atlus nun einen Jubiläums-Livestream für den 11. Oktober um 6:00 Uhr deutscher Zeit angekündigt. Das Event trägt den Titel „Metaphor: ReFantazio One-Year Anniversary Live Stream“ und wird sowohl auf YouTube als auch auf Steam übertragen. Gezeigt werden soll unter anderem eine „besondere Nachricht“, wie Atlus kryptisch verrät – was genau dahinter steckt, bleibt aber offen.

Fans hoffen auf neue Ankündigungen

Ob der Stream vor allem dem Rückblick auf das erfolgreiche Jahr dient oder ob Atlus auch neue Inhalte ankündigt – etwa eine Special Edition oder einen DLC – ist derzeit reine Spekulation. Angesichts des Erfolgs des Spiels wäre eine erweiterte Version aber keineswegs abwegig.

Neben dem Livestream plant Atlus außerdem ein öffentliches Fan-Event im Round1 Burbank Town Center in Kalifornien. Die Veranstaltung ist bereits restlos ausverkauft und bietet Meet-and-Greets mit SynchronsprecherInnen, Fotogelegenheiten, exklusive Geschenke und weitere Überraschungen. Metaphor: ReFantazio ist für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series und PC erhältlich.

