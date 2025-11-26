Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu mit rarer Wertung zu Inazuma Eleven

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Inazuma Eleven: Victory Road.

Inazuma Eleven: Victory Road (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Switch) – 9/9/8/9 [35/40]

Dinkum (Switch) – 8/8/8/8 [32/40]

Ghostwriter Workshop (Switch) – 6/7/9/7 [29/40]

Run for Money: Hunters vs. Runners! Can You Win as Either? (Switch 2, Switch) – 7/8/8/6 [29/40]

via Gematsu, Bildmaterial: Inazuma Eleven: Victory Road, Level-5