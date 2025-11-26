Mega-Angebot zum Black Friday: Switch 2 mit zwei Games und Tragetasche für 489 Euro

Werbung. Habt ihr gedacht, ihr könnt in der Black-Friday-Woche eine Nintendo Switch 2 günstig schießen? Das hat bis heute vielleicht nicht geklappt. Aber jetzt ist Media Markt möglicherweise mit dem Angebot am Start, das ihr sucht.

Dort gibt es das Bundle aus Switch 2 und Mario Kart World für 489,00 Euro. Das wäre schon ein gutes Angebot, aber ihr bekommt auch noch EA Sports FC 26 und eine Tragetasche dazu. Hier findet ihr das Angebot* bei Media Markt.

Gehen wir nochmal durch: Die UVP für das „Mario Kart World“-Bundle der Switch 2 liegt bei 509,99 Euro, was bereits 40 Euro günstiger gegenüber dem Einzelkauf ist. Jetzt bekommt ihr das Bundle für 489,00 Euro. EA Sports FC 26 kostet derzeit (dank Black Friday) etwa 40 Euro. Die Tragetasche ist weitere 20 Euro wert.

Ihr spart also gut 80 Euro und wenn man die „natürlich“ Ersparnis des „Mario Kart World“-Bundles mit dazurechnet, dann sind es sogar 120 Euro. Nicht schlecht für das erste Weihnachtsgeschäft der Switch 2, bedenkt man, wie viel selbst die alte Switch heute noch kostet. Hier findet ihr das Angebot* bei Media Markt.

