Nintendo versorgt Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung kostenlos mit neuen Inhalten

In den sozialen Medien hat Nintendo ein kommendes kostenloses Update für Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung angekündigt. Die relativ knappe Ankündigung hält leider nur wenig Details bereit, dabei soll das Update schon morgen zur Verfügung stehen

„Ein kostenloses Update für [Hyrule Warriors]: Chronik der Versiegelung schneit diesen Donnerstag, den 27. November herein. Es enthält zusätzliche Waffen, neue gefährliche Gegner und mehr“, heißt es. Dazu teilt Nintendo vier Screenshots.

Die Bilder zeigen bereits einen offenbar neuen Sync-Angriff von Zelda und Calamo sowie einige neue Waffen. Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung ist exklusiv für Nintendo Switch 2 erhältlich. In Deutschland war es in seiner Launchwoche das plattformübergreifend erfolgreichste Spiel.

Die neuen Bilder:

Bildmaterial: Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung, Nintendo, Koei Tecmo, AAA Games Studio