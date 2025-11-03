Was es für „Tales of“ bedeutet, dass inzwischen 70 Prozent der Fans aus dem Westen kommen

Yusuke Tomizawa, seines Zeichens General Producer der „Tales of“-Marke, nutzte den kürzlichen Start von Tales of Xillia Remastered, um Famitsu gegenüber ein paar Worte zur Serie zu verlieren. Spannend: Im Gespräch bestätigt Tomizawa, dass derzeit mehr als zwei Remaster-Titel in Arbeit seien. Ein Projekt stehe kurz vor dem Abschluss, und die offizielle Ankündigung werde in Kürze erwartet.

Tomizawa sprach aber auch über die bisherige Resonanz, mit interessanter Erkenntnis: Demnach sollen mittlerweile über 70 Prozent der SpielerInnen nicht aus Japan stammen. Dies sei nicht auf eine schrumpfende japanische Fangemeinde zurückzuführen, sondern vielmehr eine natürliche Folge der globalen Bevölkerungsverteilung und der Hardwareverteilung, erklärt Tomizawa.

Tomizawa bemerkt zudem: „Wenn wir japanische Rollenspiele weltweit veröffentlichen, gibt es keinen Unterschied in der Begeisterung für die Charaktere, unabhängig von Land oder Region.“ Sein Team habe festgestellt, dass sich die Reaktionen internationaler SpielerInnen auf die Spiele im Allgemeinen kaum von denen japanischer SpielerInnen unterscheiden – und zwar „im positiven Sinne“.

Daher sei ihr Ansatz, „nicht darüber nachzudenken, was im Ausland Anklang finden könnte, sondern sich darauf zu konzentrieren, Spiele zu entwickeln, die auf eine Art unterhaltsam und interessant sind, die der Tales-Reihe treu bleibt.“

Natürlich ist auch die Zukunft der Marke Gegenstand des Gesprächs. Tomizawa und das Team seien sich der Nachfrage bewusst. Man denke „ständig über ein neues Projekt nach und arbeite daran“, es werde aber wahrscheinlich noch einige Zeit dauern, bis man etwas anzukündigen habe. Vorerst gilt es also, die Wartezeit mit Tales of Xillia Remastered totzuschlagen. Über die umfangreichen Änderungen der Neuauflagen lest ihr hier.

via Automaton Media, Bildmaterial: Tales of Xillia Remastered, Bandai Namco, DokiDoki Groove Works