Final Fantasy: Journey of Discovery feiert den Launch mit neuen Einblicken

Seit einigen Tagen ist mit „Journey of Discovery“ die neueste Erweiterung zum Final Fantasy Trading Card Game beim Händler eures Vertrauens erhältlich. Mit der Erweiterung halten erstmals Illustrationen aus Final Fantasy XIV: Dawntrail Einzug ins Spiel.

Na klar, wenn es um schöne Motive geht, fällt uns natürlich zuerst der neue Job Piktomant aus der MMORPG-Erweiterung ein. Und er ist es dann auch, der die Booster ziert und somit das Gesicht des neuen Sets wird. Der heimliche Star der Erweiterung ist vielleicht Final Fantasy VIII.

Aber die 121 normalen Karten und 32 Full-Art-Cards der Erweiterung haben noch viel mehr zu bieten als Illustrationen aus Final Fantasy XIV und Final Fantasy VIII. In einem neuen Blogbeitrag feiert Square Enix die Veröffentlichung und teilte viele weitere finale Illustrationen aus der Erweiterung.

Mit dabei sind tolle Werke von bekannten Illustratoren. Beispielsweise Xell von Rubi Asami, Malboro von Yuya Ishihata, Firion von Toshiyuki Itahana oder Hashmal von Ryoma Ito. Auch Galuf von Rika Okazaki oder Ifrit und Ramuh von Yukihiro Kajimoto wissen zu gefallen.

Einen ganz außergewöhnlichen Stil haben die Illustrationen von Ellione und Raine aus Final Fantasy VIII von Miki Yamashita. Ziemlich düster zeigen sich dagegen Seven, Eight und Nine aus Final Fantasy Type-0 von Toshitaka Matsuda. Welches ist eure Lieblingsillustration?

Die neuen Karten:

Bildmaterial: Square Enix, Final Fantasy Trading Card Game