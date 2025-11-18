Das „düstere Final Fantasy“ erhält neue Inhalte: „Surge of Voidrax“ zu Lost Soul Aside enthüllt

Das ambitionierte Lost Soul Aside konnte nicht allen Vorlagen und auch nicht allen Erwartungen gerecht werden. Die Entwicklung begann ursprünglich 2014 als Solo-Projekt von Yang Bing, der seine Vision mit einer Mischung aus Einflüssen von Final Fantasy XV, Bayonetta und Devil May Cry umsetzt.
Erstmals angekündigt wurde das Spiel 2016, also im Launchjahr von Final Fantasy XV. Indie-Entwickler Yang Bing machte aus seiner Begeisterung für Final Fantasy XV damals keinen Hehl. Und wie viele andere Final-Fantasy-Fans schien er insbesondere dem düsteren, vergessenen „Versus“-Teil des Spiels nachzutrauern.
Im Sommer ist Lost Soul Aside dann zu gemischten Kritiken erschienen. Die meisten sind sich allerdings auch einig: Das Kampfsystem macht noch am meisten her. Fans des Spiels und des Gameplays dürfen sich jetzt auf ein kostenloses Update freuen, welches Lost Soul Aside um neue Inhalte und Herausforderungen bereichert.
Highlight des Updates ist der neue Herausforderungsmodus Surge of Voidrax. „Darin kämpfen sich Spieler durch 100 aufeinanderfolgende Gegnerwellen, bei denen der Schwierigkeitsgrad von Welle zu Welle weiter ansteigt. Dabei stehen Spielern aber von Beginn an alle vier Hauptwaffen sowie sämtliche Fertigkeitsbäume zur Verfügung, um optimal auf jede Kampfsituation vorbereitet zu sein“, so die Beschreibung.
Darüber hinaus bietet das Update umfangreiche Optimierungen und einige neue Quality-of-Life-Features wie einen überspringbaren Prolog. Auch Performance-Verbesserungen sind versprochen. Das Update ist jetzt kostenlos für PS5 und PCs verfügbar.
