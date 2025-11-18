Der Hexer geht auch 2026 auf Tour: Zweite Konzertreihe macht auch in Deutschland Halt

Gestern fand die „Witcher“-Konzertreihe in Deutschland mit dem Auftritt in Hamburg ein Ende. Heute verkündet man: 2026 geht es weiter! Wie CD Projekt RED stolz verkündet, gibt es im kommenden Jahr eine zweite Europa-Tour.

Die neue Tour deckt über 25 Städte ab und mit dabei sind auch einige Orte, die nicht Teil der Tour von 2025 sein konnten. Der Kartenverkauf beginnt schon morgen, am 21. November. Die diesjährige Tour war teilweise schnell ausverkauft. Ihr solltet also am besten schon im Vorverkauf zugreifen!

Der Vorverkauf beginnt schon am morgigen 19. November, um 10 Uhr deutscher Zeit. Bei Eventim* und Reservix* werdet ihr fündig, die Konzerte sind schon gelistet. Diesmal werden Berlin, Nürnberg, Düsseldorf und Frankfurt bedient. Auch nach Wien oder Zürich könntet ihr reisen. Der Vorverkaufscode: 10YEARSOFLELELE.

Die offizielle Einführung: „The Witcher in Concert, das 10 Jahre The Witcher 3: Wild Hunt feiert, erweckt den zeitlosen Soundtrack des Open-World-Rollenspiels mit modernsten visuellen Effekten und eigens für diesen Anlass arrangierter Musik zum Leben -unter der Aufsicht von The Witcher 3-Co-Komponist Marcin Przybyłowicz.“

Und weiter: „Die Stücke werden von einem 14-köpfigen Ensemble-Orchester aufgeführt, darunter Percival Schuttenbach -den Co-Komponisten des Spiels, die gleich für mehrere ikonische Tracks bekannt sind.“ Seid ihr diesmal dabei?

Bildmaterial: The Witcher 3: Wild Hunt, CD Projekt RED