Final Fantasy: Journey of Discovery bringt Farbe ins Spiel und wird Fans von Final Fantasy VIII gefallen

Nach der Erweiterung ist vor der Erweiterung – eine passende Faustregel auch für das Final Fantasy Trading Card Game. Im März wurde „Tears of the Planet“ veröffentlicht und obwohl mit „Gunslinger in the Abyss“ schon die nächste Erweiterung datiert ist, geht der Blick weiter in die Zukunft.

Square Enix hat heute „Journey of Discovery“ angekündigt, die nächste Erweiterung zu Final Fantasy Trading Card Game. Sie soll am 14. November 2025 erscheinen und neben 121 normalen Karten unter anderem auch 32 Full-Art-Cards enthalten. Und auch diesmal gibt es natürlich ein Alleinstellungsmerkmal.

Mit „Journey of Discovery“ werden nämlich erstmals Illustrationen aus Final Fantasy XIV: Dawntrail Einzug ins Sammelkartenspiel erhalten. Na klar, wenn es um schöne Motive geht, fällt uns natürlich zuerst der neue Job Piktomant aus der MMORPG-Erweiterung ein. Und er ist es dann auch, der die Booster ziert und somit das Gesicht des neuen Sets wird.

Für Spieler wie Sammler

Für Sammler, die das Trading Card Game auch spielen, interessant: Die enthaltenen „Limit Break“-Karten sollen allesamt Multi-Elemente haben, was viele Optionen im Spiel ermöglicht. Wer das Trading Card Game vor allem der Illustrationen wegen kauft, freut sich auf die Special Card Terra [27-014H] mit Signatur von Fumio Minagawa.

Fans von Final Fantasy VIII kommen mit 28 neuen Illustrationen auf ihre Kosten. Zu Final Fantasy VIII steuern gleich vier Designer ihre Motive bei: Mihoko Ishii, Rubi Asami, Gen Kobayashi, Lisa Fujise und Miki Yamashita. Auch drei neue Legacy Cards gibt es: Regis [12-122L], Neo Exdeath [21-074L] und Ace [22-116L].

Die ersten Motive:

