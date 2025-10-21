Mit Final Fantasy: Journey of Discovery kommen Fans von Final Fantasy VIII auf ihre Kosten

Nach der Erweiterung ist vor der Erweiterung – eine passende Faustregel für Sammelkartenspiele, die auch für das Final Fantasy Trading Card Game gilt. Nach „Tears of the Planet“ und „Gunslinger in the Abyss“ steht jetzt „Journey of Discovery“ auf dem Plan.

Die Erweiterung wurde im Mai mit einigen ersten Karten angekündigt. Jetzt, da die Veröffentlichung am 14. November 2025 immer näher rückt, gibt Square Enix einige weitere Details und Illustrationen preis. Auch diesmal gibt es natürlich ein Alleinstellungsmerkmal.

Mit „Journey of Discovery“ werden nämlich erstmals Illustrationen aus Final Fantasy XIV: Dawntrail Einzug ins Sammelkartenspiel erhalten. Na klar, wenn es um schöne Motive geht, fällt uns natürlich zuerst der neue Job Piktomant aus der MMORPG-Erweiterung ein – er wird auch die Booster zieren.

Aber die 121 normalen Karten und 32 Full-Art-Cards der Erweiterung haben noch viel mehr zu bieten als Illustrationen aus Final Fantasy XIV und darum geht es heute vor allem. Ein Highlight ist die Special Card Terra [27-014H] mit (und ohne) Signatur von Fumio Minagawa. Die Karte kann nicht nur mit ihrer Illustration, sondern auch ihren Werten überzeugen, wie Producer Tarou Kageyama erklärt.

Final Fantasy VIII der heimliche Held

„Es hat einige Versuche gebraucht, bis ich ihren Gesichtsausdruck genau richtig hinbekommen habe, aber ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. In meinem ursprünglichen Entwurf war ihr Spiegelbild im Wasser als Trance Terra zu sehen, aber das passte nicht in den verfügbaren Platz und musste gestrichen werden. Wenn es nur funktioniert hätte“, bedauert Illustrator Fumio Minagawa.

Die zwei weiteren neu vorgestellten Karten sind [27-092H] Ultimecia und [6-041L] Rinoa von Gen Kobayashi. Die Karten stehen stellvertretend für gleich 28 neue Illustrationen auf Kosten von Final Fantasy VIII von insgesamt vier Designern.

„Es gibt nicht viele offizielle Darstellungen von ihr aus verschiedenen Blickwinkeln – tatsächlich scheint sie meist nach vorne zu schauen. Ich beschloss, dass es an der Zeit war, sie im Profil zu zeichnen, und stellte mir den Moment vor, in dem sie sich den Hauptfiguren gegenübersteht“, kommentiert Kobayashi seine Illustration von Ultimecia. Welche der neuen Karten ist euer Highlight? Weitere Motive findet ihr in unserem Beitrag vom Mai.

Die neuen Karten:

Bildmaterial: Square Enix, Final Fantasy Trading Card Game; Final Fantasy XIV, Square Enix