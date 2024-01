Final Fantasy XIV: Der neue Job Piktomant bringt buchstäblich Farbe ins Spiel

Beim Fan-Festival zu Final Fantasy XIV in Tokio an diesem Wochenende hat Square Enix neue Details zur kommenden Erweiterung Dawntrail veröffentlicht. Allen voran stellte Naoki Yoshida die neue spielbare Jobklasse vor, den Piktomant. Die Viper wurde bereits beim Fan-Festival in London im Oktober enthüllt.

Der Piktomant ist ein Fernkampf-Job und schwingt Palette und Pinsel. Der Job ist inspiriert von Relm aus Final Fantasy VI, wie die Macher beim Fan-Festival verrieten. Fans können den Job ab Stufe 80 mit einer Questreihe in Gridania freischalten.

Wenn ihr noch ein bisschen mehr zu Dawntrail sehen wollt, als der untenstehende neue Trailer zeigt, dann schaut auf dem offiziellen Youtube-Kanal vorbei. Dort gibt es zusätzlich Einblicke in neue Dungeons, Gebiete und die neuen weiblichen Hrothgar.

Final Fantasy XIV: Dawntrail ist weiterhin für eine Veröffentlichung im Sommer 2024 vorgesehen. Parallel arbeitet Square Enix auch an einer Xbox-Version des MMORGs, die in Kürze in den Beta-Test geht.

Der Piktomant im Trailer:

Der neue Dawntrail-Trailer:

via NovaCrystallis, Bildmaterial: Final Fantasy XIV, Square Enix