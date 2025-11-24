Das ging schnell: Nintendo geht gegen „Kawasaki Bikini“-Designs in Kirby Air Riders vor

Es brauchte bekanntlich nicht lang, bis ein skurriles, japanisches Meme Einzug in Kirby Air Riders erhielt. SpielerInnen nutzten die Möglichkeit zur visuellen Anpassung ihrer Maschinen, um eine Variante der Standard-Maschine zu entwerfen, die dem Charakter Koch Kawasaki im Bikini nachempfunden ist.

Zur Erinnerung: Koch Kawasaki im Mikro-Bikini ist unter einem Teil der japanischen Kirby-Fans schon seit einigen Jahren ein Running Gag. Die Fan-Theorie scheint entstanden zu sein, als Fans Kawasakis Standardkleidung – nackt bis auf eine Schürze – sahen und dachten: „Ist das nicht etwas anzüglich?“ Daraufhin wurde Kawasaki in einem Mikro-Bikini dargestellt. Das früheste Bild dieser Art stammt vom März 2020 und wurde von der Pixiv-Künstlerin Mafuyu erstellt.

SpielerInnen nutzten die Funktion des In-Game-Shops von individualisierten Maschinen, um ihre „Kunstwerke“ zum Verkauf an andere SpielerInnen anzubieten. Die Preise kletterten flott in die Höhe, wohl in der Befürchtung, dass Nintendo den anzüglichen Designs schon bald den Stecker ziehen könnte.

Und tatsächlich: In einem Twitter-Post von Sobatake397 heißt es noch: „Das Kawasaki-Maschinenmuster im Mikro-Bikini auf dem ‚Air Riders‘-Markt – alle denken, es wird bald entfernt, deshalb steigt der Preis rasant. Ziemlich witzig. Ganz schön happig für den ersten Morgen, oder?“

Sechs Stunden später war das Design entfernt worden. Twitter-User mahuyu_xx schreibt: „Gelöscht. Ich werde Nintendo das nie verzeihen.“ Auch weitere Designs im selbigen Stile scheinen nach und nach entfernt zu werden. It was fun, while it lasted. In unserem Test zu Kirby Air Riders erklären wir den neuen Fun-Racer zum Schreck für Mario-Kart-Fans. Warum, lest ihr hier.

via VGC, Bildmaterial: Kirby Air Riders, Nintendo, Bandai Namco