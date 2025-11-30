Gacha-Games: Zwei Japaner erhalten Auszeichnung für 5.000-faches Login nach 13 Jahren

Eine 5.000er-Kombo ist schon in Rhythmusspielen schwierig und in Kampfspielen nahezu unvorstellbar, aber zwei Hardcore-Fans des japanischen Gacha-Games Puzzle & Dragons wurden für 13 Jahre ununterbrochenes tägliches Einloggen mit einem speziellen In-Game-Titel namens „5.000 Tage“ gewürdigt.

Puzzle & Dragons, entwickelt von GungHo Online Entertainment, war das erste japanische Gacha-Game mit Milliardenumsatz und sorgte seinerzeit für eine Goldgräberstimmung in der Mobile-Game-Branche. Das Spiel startete im Februar 2012 und erscheint weiterhin regelmäßig in den Top 50 der erfolgreichsten Mobile-Games, auch wenn die Umsatzzahlen in den letzten Jahren abnahmen, was die Aktionäre verärgerte. Am 28. Oktober 2025 feierte das Spiel offiziell seinen 5.000sten „Geburtstag“.

Zwei Fans wurden laut Puzzle & Dragons PR-Abteilung für ihre „perfekte Anwesenheit“ ausgezeichnet werden. Titel in Puzzle & Dragons sind kosmetische Abzeichen, die bei Erfüllung spezieller Bedingungen verdient und im Profil zur Schau gestellt werden können. Der nun verliehene „5.000-Tage“-Titel ist besonders selten, da nur die zwei Spielenden, die seit Tag eins ohne Unterbrechung dabei sind, ihn erhalten. Ihre Accounts dürften jetzt zu den wertvollsten im Spiel gehören.

Aber auch anderen Fans möchte GungHo die Möglichkeit geben, sich einen separaten 5.000-Tage-Login-Bonus abzuholen. Wer in den 13 Jahren des mobilen „Forevergames“ nur wenige Tage des Logins verpasst hat, kann sich in den nächsten Wochen ein spezielles Monster namens 5.000-Tage-Tamadra als Belohnung abholen. Das Monster wird auch nach dem Ende des Jubiläums-Events zur Verfügung stehen und automatisch an eure Inbox gesendet werden, solltet ihr die nahezu unglaubliche Login-Combo schaffen.

