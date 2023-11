Zelda-Film im Ghibli-Stil: Fan feiert „Ocarina“-Jubiläum mit aufwendigen Kurzfilm

Zur Feier des 25-jährigen Jubiläums von The Legend of Zelda: Ocarina of Time hat sich ein Fan ins Zeug geworfen und einen animierten Kurzfilm veröffentlicht, der „Castle Town“ als Schauplatz in einem „Studio Ghibli“-inspirierten Film in den Fokus rückt.

Fanfilm mit Hingabe

YouTuber RwanLink erklärt zum Einstieg, dass die Produktion des Kurzfilmes mit Unreal Engine 5 vier Monate gedauert habe. Insgesamt habe er über 600 Arbeitsstunden reingesteckt und das obwohl er Vollzeit arbeitet. Das nennt man dann wohl „Hingabe“!

Das kurze Video folgt Link, wie er den Kokiri-Wald verlässt, um zum Schloss Hyrule zu gelangen. Wir treffen auf einige bekannte Gesichter wie Malon, den Maskenshop-Besitzer, und sogar Fi aus Skyward Sword, die um das Master-Schwert herumläuft.

Da der Film in der Unreal Engine erstellt wurde, fügte RwanLink auch Aufnahmen von sich selbst ein, in denen er als Link in der Third-Person-Perspektive spielt und durch Castle Town wandert.

Nun zu einem offiziellen Animationsfilm im „Ghibli“-Stil kommt es so schnell wohl erstmal nicht. Nintendo hat da bekanntlich schon andere Pläne. Erst kürzlich gab Miyamoto bekannt, dass bereits seit Jahren an einer Live-Action-Adaption von Zelda gearbeitet wird.

„The Legend of Zelda“-Fanfilm im Ghibli-Stil (via RwanLink)

Bildmaterial: RwanLink, YouTube