Schulden: Danganronpa-Schöpfer über den schweren Start von The Hundred Line

Im Rahmen der Juni-Ausgabe von Nintendo Direct stellten Danganronpa-Schöpfer Kazutaka Kodaka und Zero-Escape-Schöpfer Kotaro Uchikoshi ihr gemeinsames Projekt The Hundred Line: Last Defense Academy vor. Fans beider Entwickler blicken dem Spiel sicher mit großer Vorfreude entgegen und das ist keine Selbstverständlichkeit.

Wie Kodaka, der als Autor auch auf dem Regiestuhl Platz nahm, in einem Interview mit Famitsu verriet, stand es eingangs nämlich gar nicht gut um das Projekt. Demnach habe die Entwicklung bereits vor rund 6 bis 7 Jahren ihren Start genommen, quasi gleich nach der Gründung von Too Kyo Games. Mittlerweile tritt Aniplex als Publisher auf, das war aber nicht immer so. Eingangs stand ein anderer großer Publisher hinter dem Projekt – die Zusammenarbeit scheiterte aber an „zahlreichen Schwierigkeiten“.

Das hielt Kodaka und Uchikoshi aber ganz offensichtlich nicht davon ab, an ihrer Vision festzuhalten und das Projekt auf eigene Faust voranzutreiben. Die Zeichen standen dabei auf einem „Spiel im Indie-Maßstab“, dem Team wurde aber schnell klar, dass der Entwicklungsumfang erweitert werden müsste, wenn man das Konzept, die Charaktere und das Szenario so umsetzen wollte, wie geplant. Die Konsequenz: „Wir beschlossen, das Wagnis einzugehen und … einen Kredit aufzunehmen“, erinnert sich Kodaka.

Trotz der Schulden, die sich damit auftaten, entschloss sich im Laufe der Entwicklung Aniplex dazu, den Titel als Publisher zu betreuen. Außerdem fand man in Media.Vision und Jet Studio kompetente Partner – erstere kümmerten sich etwa um die Simulations- und RPG-Elemente des Spiels.

Die Schulden sind übrigens noch nicht aus der Welt. „Es war sowohl finanziell als auch mental hart, aber ich werde vielleicht nie wieder die Gelegenheit haben, so viel Mühe in ein Projekt zu stecken“, kommentiert Kodaka und merkt an, dass die ganze Tortur für ihn eine großartige Erfahrung war. Hoffen wir, dass sich die Mühe am Ende auszahlt.

