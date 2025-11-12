Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu mit Ninja Gaiden 4

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Ninja Gaiden 4.

Ninja Gaiden 4 (PS5, Xbox Series) – 9/9/9/9 [36/40]

The Outer Worlds 2 (PS5, Xbox Series) – 7/9/9/8 [33/40]

Lumines Arise (PS5) – 8/8/8/7 [31/40]

Sumikko Gurashi Tsukurou! Suteki-na Sumikko Shima (Switch) – 8/7/8/7 [30/40]

via Gematsu, Bildmaterial: Ninja Gaiden 4, Xbox Game Studios, Koei Tecmo, Team Ninja, PlatinumGames