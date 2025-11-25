Es gibt eine neue, klassische Aerith zur „Bring Arts“-Reihe, diesmal mit ihrer Mythrilstange

Mit der Neuauflage von Final Fantasy VII in Form der Remake-Trilogie nutzt Square Enix die Gunst der Stunde und greift auch auf Nostalgie-Ebene ab. Verschiedene Figuren des Klassikers gab es, die auf den klassischen Charakter-Designs basierten. Beispielsweise die Turks, aber auch schon Cloud und Co.

Auch zu Aerith gab es bereits eine solche „Bring Arts“-Figur, die letztes Jahr auch im Westen veröffentlicht wurde. Damals sorgte die Figur (wie andere) vor allem für Aufsehen, weil sie werden mit einem NFT-Zertifikat ausgeliefert wurde. In der Hand hielt Aerith dabei den Wachenstab, ihre Standardwaffe.

Jetzt legt Square Enix nach und veröffentlicht eine weitere „Bring Arts“-Figur von Aerith, diesmal mit der ikonischen Mythrilstange. Ansonsten bleibt alles beim Alten, sogar das Kleid fällt identisch. Es gibt allerdings im Vergleich zur schon verfügbaren Figur noch einen neuen Gesichtsausdruck.

Im deutschen Square Enix Store ist die neue Aerith-Figur schon für 119,99 Euro zzgl. Versand vorbestellbar. Die Veröffentlichung im Westen ist im September 2026 geplant. Bei Play-Asia* könnt ihr für gut 92 Euro zzgl. Versand und Steuern vorbestellen und erhaltet die Figur schon im April.

Wenn ihr lieber Aeriths moderne Designs mögt, dann kommt ihr mit der Static Arts von Aerith in ihrem Badeanzug aus Costa del Sol in Final Fantasy VII Rebirth auf eure Kosten. Diese Figur erscheint im Februar 2026 in Japan und wird dort 26.730 Yen. Bei Play-Asia* könnt ihr die Figur für könnt ihr die Figur für 224 Euro zzgl. Versand und Gebühren importieren. Wenn ihr etwas mehr Geduld habt, findet ihr die Figur auch schon im Square Enix Store für 269,99 Euro – dann müsst ihr bis Juli 2026 warten.

Die neue Figur:

Bildmaterial: Square Enix