Pokémon – Trick or Trade: So bekommt ihr die Promo-Karte zu Halloween 2025

Auch in diesem Jahr feiert The Pokémon Company das Halloween-Fest wieder mit einer besonderen Promo-Karte zum Pokémon-Sammelkartenspiel. „Lavandia ruft und schon ist Pokéween“, wirbt The Pokémon Company.

Ob Nebulak, Lunala oder Zwirrklop, das Pokémon-Sammelkartenspiel bietet genug gruselige Auswahl. Zu Pokéween darf diesmal aber Kryppuk auf die Karte. Die besondere Promo-Karte bekommt eine schaurige Prägung, was sie erst zur begehrten Sonderkarte macht.

Erhalten könnt ihr die Karte gemeinsam mit einem der neuen „Trick or Tade BOOsterpacks“ – und wo gibt es die wiederum, fragt ihr? Vom 1. bis zum 31. Oktober bei Pokéween-Events in teilnehmenden Play! Pokémon Stores. Das sind Stores, die an den gleichnamigen Turnieren teilnehmen.

„Play! Pokémon Stores sind eine großartige Gelegenheit, andere Pokémon-Fans zu treffen und beim Event nach deinem Belieben Pokéween-Spaß zu haben“, so The Pokémon Company. Wo sich ein solcher Store befindet, entnehmt ihr der Event-Suche.

Neben den BOOsterpacks (sic) gibt es auch noch einen Code für Pokémon GO vor Ort, der euch mit süßen Sonderbonbons und einem zufälligen Rauch oder Glücks-Ei versorgt. Werdet ihr den Weg in einen Store auf euch nehmen?

Bildmaterial: Pokémon-Sammelkartenspiel, The Pokémon Company