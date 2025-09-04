Square Enix holte sich Daten für Neuauflage von Final Fantasy Tactics teilweise von Fansites

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicle erscheint in wenigen Tagen. Die Entwicklungsgeschichte ist allerdings eine sehr interessante, denn das Spiel wurde nur dank der Fans überhaupt möglich. Das ursprüngliche Final Fantasy Tactics erschien bereits vor 28 Jahren auf der Playstation und ist eines der vielen Spiele aus den 90ern, bei denen das Ursprungsmaterial verloren gegangen ist.

In den 90ern war es üblich, die Spieldaten auf Diskette oder CD aufzubewahren – diese hatten die Tendenz, nach einem Jahrzehnt die Daten zu verlieren oder bei einem Unternehmensumzug verloren zu gehen. Square Enix hatte das Problem bereits bei Kingdom Hearts, weshalb die Entwicklung von Kingdom Hearts HD 1.5 ReMIX ziemlich aufwändig wurde.

Die Rekonstruierung verlorener Daten

Auf der PAX West 2025 erklärte Direktor Kazutoyo Maehiro bei einem Panel, dass Square Enix den ursprünglichen Quellcode von Final Fantasy Tactics aus einem anderen Grund nicht mehr hatte: Bei der internationalen Veröffentlichung wurde der Originalcode immer wieder überschrieben.

„Wir haben grundsätzlich die Daten der japanischen Version genommen und die englischen Daten einfach darüber geschrieben. Und wenn wir eine weitere Sprache machen wollten, haben wir einfach weiter gestapelt und überschrieben und überschrieben“, so Maehiro.

Um die Originalversion möglichst originalgetreu zu konstruieren, analysierten sie alle existierenden Versionen, um das aufzuspüren, was sie für das Original hielten. Doch selbst das reichte nicht aus: „Darüber hinaus mussten wir tatsächlich auf verschiedene, von Fans erstellte Websites gehen und dort nach Daten suchen, weil wir wissen, dass ihr alle so gute Arbeit dabei leistet, all das auf dem neuesten Stand zu halten“.

Dort fanden sie Beschreibungen von Gameplay-Mechaniken und Dialogen bis zu technischen Details – die Fan-Seiten wurden zur unverzichtbaren Ressource für die Rekonstruktion des Originalspiels. Maehiro betonte die hervorragende Arbeit der Fans und bedankte sich öffentlich bei ihnen für die Hilfe und die ausgezeichnete Archivierung. Ohne die engagierte Community wäre die Wiederherstellung von Final Fantasy Tactics nicht möglich gewesen.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles erscheint (vielleicht nur) deshalb am 30. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Switch und Switch 2 sowie PCs via Steam erscheint. Eine Handelsversion für PS5 und Switch könnt ihr bei Amazon* schon vorbestellen. Für langjährige Fans gibt es zudem eine aufwändig gestaltete Collector’s Edition im Square Enix Store.

via The Popverse, Mxdwn, VG247, Bildmaterial: Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, Square Enix