Na sowas: Cyberpunk 2077 für Switch 2 hat sich ungewöhnlich oft physisch verkauft

Dass sich Cyberpunk 2077 auf der Switch 2 ordentlich verkauft, war schon länger recht deutlich – spannend ist aber der Blick auf das Verhältnis zwischen digital und physisch. Laut dem aktuellen Finanzbericht von CD Projekt Red wurden im Juni 75,4 Prozent der Verkäufe als physische Version getätigt, nur 24,6 Prozent digital.

Gesamtes Spiel statt Game-Key-Card

Der Erfolg dürfte nicht nur am Namen Cyberpunk und der guten Portierung hängen, sondern auch an einer klaren Entscheidung: CD Projekt Red setzte für Switch 2 auf eine vollständige Cartridge – und eben nicht auf eine Game-Key-Card.

Letztere hatten wir hier schon öfter im Fokus, da sie bei Fans für Frust sorgen: kein Spiel auf dem Modul, kein Sammlerwert. Dass Cyberpunk 2077 als einer der wenigen Titel der ersten „Switch 2“-Verkaufswochen komplett auf Modul ausgeliefert wurde, hat sich also offenbar bezahlt gemacht. Das oben genannte, unter normalen Umständen längst veraltete Physical-Digital-Verhältnis zeugt jedenfalls davon.

Zur Einordnung: „Switch“-Fans kaufen ohnehin vergleichsweise oft physisch. So waren laut dem ehemaligen GamesIndustry-Journalisten Christopher Dring in letzten Jahr in Europa 65 Prozent aller Switch-Verkäufe physisch. Aber das schon eine ganze Weile erhältliche Cyberpunk 2077 konnte in einem seitdem weiter abnehmenden, physischen Markt deutlich zulegen.

Während der Markt insgesamt immer stärker Richtung digital driftet, zeigt dieses Beispiel, dass physische Games auf Switch 2 noch lange nicht tot sind – im Gegenteil: Sammler und Spieler, die echten Besitz bevorzugen, greifen zu, wenn sie die Wahl haben. Ob andere Publisher daraus lernen und bei zukünftigen Veröffentlichungen nachziehen, bleibt spannend.

Erst vorgestern haben wir über die baldige Veröffentlichung von Yooka-Replaylee auf der Switch 2 berichtet. Der Titel setzt tatsächlich auf ein volles Modul. Es geht also doch. Auf der anderen Seite bekam NIS America kürzlich die Quittung für die Entscheidung pro Game-Key-Card.

Wie es aussieht, wird es wohl die einzige Möglichkeit sein, den Publishern durch Verkaufszahlen klarzumachen, was Sache ist. Auf das allgemeine Feedback aus der Community oder Umfragen, die bereits nach einem Tag wieder zurückgezogen wurden, wurde ja offenbar nicht gehört. Was denkt ihr? Sind die hohen Anteile auf das volle Modul zurückzuführen? Oder gibt es andere Gründe?

via Nintendo Everything, CD Projekt RED, Bildmaterial: Cyberpunk 2077, CD Projekt RED