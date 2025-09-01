Kaiju No. 8: The Game legt einen erfolgreichen Start hin, aber es gibt auch Kritik

Akatsuki Games hat das RPG basierend auf Kaiju No. 8, das der Einfachheit halber Kaiju No. 8 The Game heißt, weltweit für iOS und Android veröffentlicht. Die PC-Version für Steam folgt zu einem späteren Zeitpunkt, ihr könnt es auch aber bereits jetzt auf die Wunschliste setzen.

Kaiju No. 8 The Game ist ein rundenbasiertes Free-to-play-RPG, das auf der Manga- und Anime-Serie basiert und drei verschiedene Story-Modi bietet: Main Story, Memories und Character Storys. Das Spiel wurde in Zusammenarbeit mit Mangaka Naoya Matsumoto entwickelt und bietet originale Geschichten, die komplett vertont wurden.

Das Spiel erreichte über 1,6 Millionen Voranmeldungen und belegte bereits am ersten Tag Platz 1 in den mobilen Download-Charts. Im Spiel erlebt ihr epische Kämpfe zwischen der japanischen Anti-Kaiju-Verteidigungseinheit und den kolossalen Kaiju. Das rundenbasierte Kampfsystem bietet dabei strategische Tiefe: Ihr wählt die Fähigkeiten der Offiziere aus und könnt beim Offenbaren des Kaiju-Kerns verheerende Endangriffe einsetzen.

Die ersten Reaktionen zum Spiel sind jedoch gemischt. Dabei wird vor allem die Monetarisierung kritisiert. Charaktere und Waffen teilen sich beispielsweise dieselben Banner, was die Rate-up-Chancen reduziert. Es gibt keine universellen Duplikat-Shards, was das Maximieren von Charakteren erschwert.

Außerdem gibt es laut Berichten bereits zum Start eine aggressive Monetarisierung mit vielen kostenpflichtigen Paketen. Insgesamt kommt das Spiel bei Fans aber gut an, wie die 4,4-Sterne-Bewertung im Google Play Store zeigt.

