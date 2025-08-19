An der Zielgruppe vorbei: NIS America bekommt für „Game Key Cards“ die Fan-Quittung

Game Key Cards bleiben kontrovers, insbesondere natürlich bei Sammlern. Die „Schlüsselkarten“ sind unbeliebt, weil sich auf den Cartridges nur der Zugangsschlüssel zu den Spielen befindet, die dann komplett heruntergeladen werden müssen. „Physisch“ ist anders. Fans voten derweil mit den Füßen.

Auch NIS America setzt zum Leidwesen der Fans auf Game Key Cards – und wie sich zeigt, geht das an der Zielgruppe vorbei. Bei den Sammlereditionen zu Trails beyond the Horizon und Disgaea 7 Complete zeigt sich gerade ein deutliches Bild: Während die PlayStation-Versionen längst ausverkauft sind, bleiben die Versionen für Switch 2 fast unberührt im Shop liegen.

Die Zahlen sprechen für sich: Die Sammleredition zu Trails beyond the Horizon ist für PS4 und PS5 vergriffen, für Switch derzeit noch zu 75 Prozent verfügbar und für Switch 2 noch zu 100 Prozent auf erhältlich. Bei Disgaea 7 Complete, das nur für Switch 2 erscheint, sieht es genauso aus. Auch hier ist die Sammleredition im Lagerbestand noch komplett verfügbar.

Schuld daran ist freilich nicht nur NIS America. Dem Vernehmen nach gibt Nintendo den Herstellern nur die Wahl zwischen 64GB-Cartridge und Game Key Card – dazwischen liegt: nichts. Auf die teure 64GB-Karte setzen die wenigsten Hersteller, beispielsweise CD Projekt RED mit Cyberpunk 2077 oder Nintendo selbst mit Mario Kart World und Donkey Kong Bananza.

NIS America hielt die Game Key Card vorliegend „für die beste Option“. „Wir haben uns entschieden, diesen Titel als Game-Key-Karte für die Nintendo Switch 2 zu veröffentlichen, da wir der Meinung sind, dass dies die beste Option für unsere Kunden ist“, so ein Statement gegenüber Nintendo Life.

An der Zielgruppe vorbei

Offensichtlich kennt man seine Zielgruppe nicht besonders gut. Die knappe Begründung sorgte in der Community für Stirnrunzeln. Besonders bitter: Die „Switch 2“-Version ist rund fünf bis zehn Dollar teurer als die vergleichbaren Editionen auf anderen Plattformen wie der PS5. Auf Social Media hagelte es dafür Kritik – viele Fans fühlen sich mit dieser Lösung schlicht nicht ernst genommen.

Dass die Community wenig Begeisterung zeigt, überrascht also nicht. Dass es physisch auch ohne Game-Key-Karten geht, beweist Marvelous. Darüber sprach Marvelous USA CEO Ken Berry kürzlich. Wie seht ihr das? Sind Game Key Cards für euch eine akzeptable Lösung oder machen sie eine Sammleredition komplett unattraktiv?

via Nintendo Connect, Stealth4k, Bildmaterial: The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon, NIS America, Falcom