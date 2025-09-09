Mut zur Lücke: So machen uns SEGA, Level-5 und Square Enix neugierig auf die Tokyo Game Show

Vor einigen Tagen hatten wir euch die Line-ups von Koei Tecmo, Capcom und Bandai Namco präsentiert und seitdem ist viel passiert. Die Tokyo Game Show 2025 rückt näher und zahlreiche Publisher haben ihr Programm konkretisiert.

Für Lesende dieser Website und Fans japanischer Videospiele beginnen spannende Tage und die ein oder andere Lücke (ein Klassiker) auf den Messe-Websites der Publisher schmälert die Neugierde nicht gerade. Schauen wir, was euch erwartet!

Sony und Square Enix

Sony Interactive Entertainment hat seine offizielle Website zur Tokyo Game Show an den Start gebracht und dort ein „vorläufiges Line-up“ präsentiert. Welches man dann nach der erwarteten wie erhofften State of Play noch konkretisiert? Das ist jedenfalls die Hoffnung von Sony-Fans. Bis dahin müssen sich Sony-Fans damit zufriedengeben, dass Ghost of Yotei, Marvel Tokon: Fighting Souls und einmal mehr Astro Bot spielbar präsentiert werden.

Deutlich umfangreicher ist schon jetzt das Programm von Square Enix. The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, Dragon Quest I & II HD-2D Remake, Dragon Quest III HD-2D Remake, Final Fantasy VII Remake Intergrade für Switch 2 und Xbox, Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles und Killer Inn werden spielbar sein.

Etwas überraschend ist, dass Octopath Traveler 0 keine öffentliche Demo bekommt. Ansonsten bietet das Line-up keine Überraschungen. Auch Final Fantasy XIV und Dragon Quest X Online hat man wieder im Gepäck. Über die Messetage hinweg wird es auch wieder ein Programm mit Livestreams zu Spielen geben. Das Programm findet ihr auf der offiziellen Website.

Was ist mit Final Fantasy VII Remake Part 3?

Schwer zu sagen, ob Square Enix die Tokyo Game Show in diesem Jahr für Neuankündigungen nutzt. Klar, der Elefant im Raum ist der dritte Teil der Remake-Trilogie. Im September 2024 erklärte Co-Director Motomu Toriyama, dass man bis zum zweiten Geburtstag von „Ever Crisis“ möglichst auch den letzten Trilogie-Teil der Remake-Reihe zu Final Fantasy VII enthüllt haben wolle.

„Ever Crisis“ feierte am vergangenen Wochenende seinen zweiten Geburtstag. Tetsuya Nomura spielte während eines Livestreams darauf an und sagte, die Entwicklung von „Part 3“ mache weiterhin große Fortschritte. Macht daraus, was ihr wollt.

Die Wundertüte Level-5

Level-5 konnte kürzlich mit dem neuen Fantasy Life einen großen Erfolg feiern und hat noch genug Spiele in der Pipeline, um daran anzuknüpfen. Fans der Level-5-Marken freuen sich zum Beispiel über das 2016 (!) angekündigte, neue Inazuma Eleven und auf einen neuen „Layton“ – Urlaub nehmen Fans aber schon lange nicht mehr für geplante Veröffentlichungen. Zu konstant sind die Verschiebungen.

Level-5 wird Inazuma Eleven: Helden der Siegesstraße und Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes jedenfalls im Gepäck haben. Beide Spiele erhalten eine Demo auf dem Showfloor, was bei „Layton“ überraschend kommt, denn hier zeigte Level-5 bisher kaum Material.

Am 25. September um 14 Uhr deutscher Zeit wird Level-5 einen Broadcast zur Tokyo Game Show übertragen und dann sicherlich wieder dein ein oder anderen Termin nennen, den man nicht halten kann. Wir haben uns daran gewöhnt und wenn am Ende das Ergebnis stimmt, dann sei’s drum.

Lückenhafter Sega-Auftritt

Vielversprechend für Fans der Überraschung ist die heute eröffnete Messe-Website von SEGA. Als ausgestellte Spiele führt man Sonic Racing: CrossWorlds, Virtua Fighter 5: R.E.V.O. sowie Persona 3 Reload und Persona 5: The Phantom X an. Dazwischen klafft eine große Lücke mit vier „Coming Soon“-Segmenten.

Fans und Beobachter erwarten, dass Stranger Than Heaven (ehemals Project Century) eine dieser Lücken füllen könnte. Schon am 24. September veranstaltet Ryu Ga Gotoku Studio die RGG Summit 2025 und ein Auftritt des Spiels dort scheint wahrscheinlich. Ebenso wie Yakuza Kiwami und Yakuza Kiwami 2 sowie das neue Virtua Fighter – zwei weitere der möglichen Lücken.

Die letzte Lücke gehört dann, so hoffen es Fans jedenfalls, einem neuen „Like a Dragon“-Spiel. Sowohl Yakuza: Like a Dragon als auch Like a Dragon Gaiden und Like a Dragon: Infinite Wealth wurden im Rahmen einer RGG Summit erstmals vorgestellt. Das wird spannend!

