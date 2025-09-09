Jüngster „Switch Online“-Neuzugang scheint spannende Fan-Theorie zu bestätigen

Ihr erinnert Euch: Erst im Juli glaubten in Sachen „Boxart“ besonders fachkundige Fans eine spannende Entdeckung gemacht zu haben. Nintendo zeigte in einem offiziellen Video einen kurzen Ausschnitt aus dem „Nintendo Switch Online“-Portal, das im Hintergrund verschwommene Grafiken von Spielverpackungen zeigte, die Fans gleich zuzuorden wussten.

Konkret meinten sie die Cover von Donkey Kong 64, Glover, Super Smash Bros. und Forsaken 64 ausmachen zu können. Mit der jüngsten Veröffentlichung von Forsaken 64 strahlt die Fan-Analyse nun in umso hellerem Licht.

Der Titel wurde vor einigen Tagen offiziell dem „Switch Online“-Portfolio hinzugefügt; gut möglich also, dass auch die weiteren Titel folgen. Gerade um Neuveröffentlichungen von Donkey Kongs erstem 3D-Abenteuer und der ersten All-Star-Keilerei Super Smash Bros. bitten Nintendo-Fans schon lange.

Übrigens: In Japan wurden SpielerInnen neben Forsaken 64 noch mit einem weiteren spannenden Titel bedacht. Für Game Boy Advance wurde hier zusätzlich Magical Vacation (マジカルバケーション) aufgetischt. Es war das Debütspiel des neu gegründeten Studios Brownie Brown (heute 1-Up Studio) und gilt als verstecktes Juwel der GBA-Bibliothek.

via VGC, Bildmaterial: Nintendo