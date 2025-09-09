Octopath Traveler 0: Leistungsdaten von Switch, PS5 und Co. zeigen große Überraschung

Square Enix hat die Leistungsdaten für Octopath Traveler 0 veröffentlicht – und dabei zeigt sich, dass nicht nur Auflösung und Framerate von der gewählten Plattform abhängen, sondern auch die Größe eurer Stadt. Ein interessanter Umstand, der ebenso unerwartet kommt – und für viele Fans sicher auch ein ärgerlicher Unterschied.

In Octopath Traveler 0 gibt es neben der Erstellung eures eigenen Charakters auch das erste Mal so etwas wie Basenbau. Im Spiel baut ihr das niedergebrannte Wishvale wieder auf und platziert nach und nach neue Gebäude. Wie groß eure Stadt werden darf, hängt allerdings von eurer Hardware ab.

Ganz konkret:

PC, PS5, Xbox Series: bis zu 500 Gebäude

Switch 2, PS4: bis zu 400 Gebäude

Switch 1: nur 250 Gebäude

Gerade für Besitzer der alten Switch ist das ein deutlicher Einschnitt – hier sind nicht nur die Städte kleiner, auch die Bildrate ist mit maximal 30 FPS limitiert. Auf den aktuellen Plattformen sollen bis zu 120 FPS möglich sein.

Wie wichtig die große Stadt am Ende tatsächlich sein wird und ob damit bestimmte Belohnungen oder Upgrades verknüpft sind, lässt sich jetzt noch nicht absehen. Hier könnt ihr euch alle Leistungsdaten für jede Plattform ansehen.

RPG-Fans dürfen gespannt sein

Octopath Traveler 0 erscheint am 4. Dezember 2025 für Switch, Switch 2, PS4, PS5, Xbox Series und PCs. Das Spiel setzt wie die Vorgänger auf klassisches, rundenbasiertes Gameplay, bietet aber diesmal über 30 rekrutierbare Charaktere und Partys von bis zu acht Figuren. Neben Kämpfen und Erkundung an Land und zur See spielt der Aufbau von Wishvale eine wichtige Rolle.

Die Story soll lose an das Mobile-Spin-off Champions of the Continent angelehnt sein, wird aber für die Konsolenversionen stark angepasst. Mehr Details dürfte es Ende September auf der Tokyo Game Show 2025 geben, wo Square Enix Octopath Traveler 0 ebenfalls zeigt.

Würdet ihr für eine größere Stadt (und bessere Leistung) tatsächlich zur stärkeren Plattform greifen – oder reicht euch die kleinere Variante, solange die Story und das Gameplay überzeugen?

via GameRant, Bildmaterial: Octopath Traveler 0, Square Enix, DokiDoki Groove Works