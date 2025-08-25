Nach der Gamescom ist vor der Tokyo Game Show und die wirft ihre Schatten schon voraus

Es ist wie in jedem Jahr: Nach der Gamescom ist vor der Tokyo Game Show. Auf die größte Besuchermesse der Welt folgt alljährlich im Abstand von nur wenigen Wochen die Tokyo Game Show, die naturgemäß für Lesende dieser Website fast noch interessanter ist.

Im Rahmen der Tokyo Game Show dürfen Japan-Fans auf interessante Neuankündigungen hoffen, aber auch die Tokyo Game Show wird die Möglichkeit bieten, diverse Games anzuspielen. Neue Previews werden uns also ebenfalls erwarten.

Und es scheint so, als wäre die japanische Industrie wie wir schon voller Vorfreude. Am Montag nach der Gamescom haben gleich drei große japanische Publisher ihre Line-ups für die Tokyo Game Show vorgestellt. Ein Demo-Debüt feiert dabei Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung von Koei Tecmo für Nintendo Switch 2. Die Musou-Experten bringen außerdem Nioh 3 in einer spielbaren Version mit und stellen erneut Ninja Gaiden 4 spielbar aus.

Bandai Namco, Capcom, Koei Tecmo

Bandai Namco wird seinerseits Little Nightmares III, Digimon Story: Time Stranger und Once Upon a Katamari spielbar präsentieren. Als „Neuheit“ wird Code Vein II präsentiert, wobei man noch nicht so recht weiß, was das für den Auftritt zu bedeuten hat. Im Family Game Park hat man zudem Tamagotchi Plaza und Everybody’s Hot Shots dabei.

Capcom, bei der Gamescom mit einem beeindruckende öffentlichen Angebot aus Resident Evil Requiem, Pragmata und Onimusha: Way of the Sword vertreten, wird diese Spiele auch bei der Tokyo Game Show wieder vorstellen. Darüber hinaus ist Monster Hunter Outlanders erstmals spielbar, ebenso wie Monster Hunter Stories 3. Resident Evil Requiem sowie aktuelle Inhalte zu Street Fighter 6 und Monster Hunter Wilds komplettieren das Line-up.

Als bisher einziger Publisher hat Capcom auch schon eine Liveshow angekündigt. Um 16 Uhr deutscher Zeit am 24. September steigt das „Tokyo Game Show 2025 Capcom Online Special Program“ – mit den neuesten Capcom-News. Konkrete Details gibt es noch nicht. Weitere Publisher wie Square Enix dürften in den nächsten Tagen nachziehen. Es wird spannend, Japan-Fans!

via Gematsu, Bildmaterial: CESA