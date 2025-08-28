„Like a Dragon“-Fans markieren sich diesen Tag im September rot im Kalender

„Like a Dragon“-Fans (früher umgangssprachlich Yakuza) markieren sich den 24. September dick und rot im Kalender. Dann wird Ryu Ga Gotoku Studio nämlich die RGG Summit 2025 veranstalten. Direkt im Anschluss wird außerdem eine RGG Direct ausgestrahlt.

Offensichtlich hat Ryu Ga Gotoku Studios also einiges zu präsentieren. Und Studio-Fans dürfen darauf hoffen, dass das neue Stranger Than Heaven (ehemals Project Century) nicht das Ende der Fahnenstange ist. Lernen wir also den nächsten „Like a Dragon“-Teil kennen? Es scheint möglich.

Sicherlich auch gute Chancen auf einen Auftritt in einer der Shows haben die beiden „Switch 2“-Neuauflagen von Yakuza Kiwami und Yakuza Miwami 2, die übrigens erstmals auch deutsche Texte erhalten. Außerdem ist mit dem neuen Virtua Fighter zu rechnen.

Während die RGG Direct ein eher kleines Format ist, eignete sich die RGG Summit in den letzten Jahren immer wieder für Neuankündigungen. So wurden unter anderem Yakuza: Like a Dragon, Like a Dragon Gaiden und Like a Dragon: Infinite Wealth in diesem Rahmen erstmals vorgestellt.

Die RGG Summit 2025 wird am 24. September um 5 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt. Die Laufzeit ist nicht bekannt, aber direkt im Anschluss soll die RGG Direct stattfinden. Ihr könnt beide Shows bei Youtube verfolgen.

Bildmaterial: Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Sega, Ryu Ga Gotoku Studio