Disgaea-Fans dürfen hoffen: Nippon Ichi veranstaltet Liveshow noch in dieser Woche

Im März fand erstmals Nippon Ichi Software UNTITLED// statt. Nippon Ichi Software hatte dabei einen Ausblick auf die Zukunft gegeben. Vorab hatte man versprochen, eine „lang erwartete Fortsetzung“ zu enthüllen. Viele Fans hofften dabei auf ein neues Disgaea, doch Nippon Ichi meinte: Fuuraiki 5.

In ein paar Tagen erscheint Disgaea 7 Complete für Nintendo Switch 2, aber Disgaea-Fans dürstet es natürlich nach einem neuen Teil. Vielleicht wird dieser Durst morgen gestillt? Dann wird Nippon Ichi jedenfalls einen weiteren Broadcast abhalten.

Die Nippon Ichi Software UNTITLED// Lite (man beachte den „Lite“-Zusatz) findet am morgigen 19. September um 13 Uhr deutscher Zeit statt. Bei Youtube könnt ihr live dabei sein. Nippon Ichi verspricht dabei neue Informationen und konkrete Termine für Spiele, die bei der Präsentation im März enthüllt wurden. Aber auch „neue Details“ soll es obendrein geben.

Das Action-RPG Kyouran dürfte dann auch mit dabei sein. Das wiederum ist vielleicht der Grund, warum Disgaea-Fans aktuell vergeblich auch ein neues Spiel warten. Denn an Kyouran sind viele Disgaea-Mitarbeitende beteiligt. Das Spiel bietet dabei auch zahlreiche bekannte Elemente aus der beliebten Strategie-RPG-Serie, geht also vielleicht als Disgaea-Ersatz durch.

