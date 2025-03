Disgaea-Ersatz: Nippon Ichi stellt das Action-RPG Kyouran von den Disgaea-Machern vor

Vergangene Woche fand die Nippon Ichi Software UNTITLED// statt. Nippon Ichi Software hat dabei einen Ausblick auf die Zukunft gegeben. Vorab hatte man versprochen, eine „lang erwartete Fortsetzung“ zu enthüllen. Viele Fans hofften dabei auf ein neues Disgaea, doch Nippon Ichi meinte: Fuuraiki 5.

Dass es kein neues Disgaea wurde, könnte auch daran liegen, dass einige Mitarbeitende des Disgaea-Teams derzeit anderweitig beschäftigt sind. Nippon Ichi Software hat mit Kyouran nämlich ein neues Action-RPG angekündigt, das 2026 für PlayStation 5 und Nintendo Switch erscheinen soll und von den Hauptverantwortlichen hinter der Disgaea-Reihe entwickelt wird.

Das Spiel bietet dabei auch zahlreiche bekannte Elemente aus der beliebten Strategie-RPG-Serie, geht also vielleicht als Disgaea-Ersatz durch. Es soll tiefgehende Systeme zur Charakter-Entwicklung geben, ebenso wie Nebenaktivitäten, die in klassischen Action-RPGs eher selten sind.

Disgaea-typische Elemente

Dazu gehören außerdem Disgaea-typische Features wie ein maximales Level-Cap von 9999 und Schadenszahlen, die in die Hunderte Millionen gehen können. Auch die Möglichkeit, Monster zu rekrutieren und mit ihnen in den Kampf zu ziehen oder sie sogar als Waffen zu benutzen, erinnert an frühere Werke des Studios.

Das Spiel versetzt SpielerInnen in eine weitläufige Welt, in der verschiedene Monster um die Vorherrschaft kämpfen. Der Söldner-Protagonist kann sich durch den Einsatz unterschiedlicher Waffen und Spezialfähigkeiten gegen Horden von Gegnern behaupten. Am Ende jedes Abschnitts wartet ein gigantischer Boss, den es zu besiegen gilt.

Die Entwicklung von Kyouran wird von Shunsuke Minowa geleitet, der bereits an Disgaea 7: Vows of the Virtueless und Bar Stella Abyss beteiligt war. Die Charakterdesigns stammen von Takehito Harada, dem langjährigen Designer der Disgaea-Reihe und von Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk. Für den Soundtrack zeichnet sich Tenpei Sato verantwortlich, der für seine Kompositionen in Disgaea, Phantom Brave und der Rhapsody-Reihe bekannt ist.

via Gematsu, Bildmaterial: Kyouran, Nippon Ichi Software