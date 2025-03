Lang erwartete Fortsetzung kommt: Nippon Ichi lässt in wenigen Tagen die Hüllen fallen

Man kann wohl durchaus sagen: Nippon Ichi Software hatte schon Zeiten mit einem größeren Output. Cladun X3 kommt, Phantom Brave: The Lost Hero gab es zuletzt. Was ist eigentlich mit Disgaea? Erfahren wir vielleicht bald.

Nippon Ichi Software hat nämlich angekündigt, dass am 14. März um 20:00 Uhr japanischer Zeit die Präsentation Nippon Ichi Software UNTITLED// stattfinden wird. Das Event wird live auf YouTube übertragen.

Die Präsentation besteht aus zwei Teilen. In der ersten Hälfte wird Präsident und CEO Kenzo Saruhashi erstmals Informationen zu neuen Titeln bekannt geben. Dabei werden auch Gameplay-Szenen und Illustrationen aus der Entwicklung gezeigt. Laut der Ankündigung sind sowohl „lang erwartete Fortsetzungen“ als auch „völlig neue Titel“ Teil des Programms.

In der zweiten Hälfte der Sendung wird Saruhashi von der Synchronsprecherin Asami Imai begleitet, die in Disgaea 4 die Rolle von Emizel und in The Awakened Fate Ultimatum die Figur Jupiel gesprochen hat. Gemeinsam werden sie die zuvor gezeigten Inhalte noch einmal rekapitulieren und näher erläutern.

