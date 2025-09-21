Der Super Mario Galaxy Film könnte endlich eine interessante Frage klären

Mittlerweile ist klar, was uns mit dem nächsten „Super Mario“-Kinofilm erwartet. Die Fortsetzung zum Super Mario Bros. Film hört auf den Titel Der Super Mario Galaxy Film und nimmt sich den gleichnamigen Videospiel-Meilenstein zur Vorlage. Fans hoffen in diesem Kontext endlich Antworten auf die theoretische Verbindung zwischen Peach und Rosalina zu bekommen.

Ob Rosalina überhaupt im neuen Film eine Rolle spielt, ist noch gar nicht sicher. Es scheint jedoch mehr als wahrscheinlich, wenn man bedenkt, wie wichtig sie als Figur in den „Galaxy“-Spielen ist. Darüber hinaus spendiert Nintendo den beiden Plattformer-Hits in Kürze frische (und teure) Neuauflagen, wodurch auch Rosalina wieder ins Rampenlicht bekommt. Die Sternen-Prinzessin bekommt sogar einen eigenen amiibo gewidmet.

Für die Theorie einer Verwandtschaft zwischen Peach und Rosalina spricht übrigens eine Rückblende im ersten Film. Als Mario Peach findet, fragt er sie, wie sie ins Pilzkönigreich gekommen ist. Wir sehen, wie die kleine Peach von Toads entdeckt wird – die Prinzessin gibt zu, keine Ahnung zu haben, woher sie stamme.

Sie verweist auf die unzähligen Galaxien, aus denen sie stammen könnte. Und eben diese könnten wir im kommenden Film besuchen. Spätestens am 3. April 2025 wissen wir mehr, wenn Der Super Mario Galaxy Film in deutschen Kinos an den Start geht.

via The Gamer, Bildmaterial: Nintendo