Die Yakuza-Macher könnten versehentlich ihr nächstes Projekt enthüllt haben

Ups, das war so sicher nicht geplant. Wie ein Reddit-Post aufmerksam macht, dürfte die offizielle Webseite zur Yakuza-Serie aufgedeckt haben, welches neue Projekt bald enthüllt werden könnte – Yakuza Kiwami 3.

Auf der Webseite wurde die Listung des Titels kurzzeitig angezeigt und seitdem wieder gelöscht. Der Zeitpunkt deutet auf ein verfrühtes und versehentliches Update der Webseite im Vorfeld des anstehenden Livestream-Events RGG Summit 2025 hin, im Rahmen dessen der Titel vermutlich enthüllt werden dürfte.

Für das Projekt sprechen auch die Kiwami-Neuauflagen der ersten beiden Spiele, die im Laufe des Jahres noch für Nintendo Switch 2 erscheinen sollen. Die Neuauflagen gehen über simple Portierungen hinaus, so gibt es erstmals auch deutsche Texte.

„Like a Dragon“-Fans (früher Yakuza) markieren sich den 24. September also dick und rot im Kalender. Dann wird Ryu Ga Gotoku Studio nämlich die RGG Summit 2025 veranstalten. Direkt im Anschluss wird außerdem eine RGG Direct ausgestrahlt. Neben der potenziellen Enthüllung von „Kiwami 3“ dürfen Fans auch auf Neuigkeiten zu Stranger Than Heaven hoffen.

via VGC, Bildmaterial: Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Sega, Ryu Ga Gotoku Studio