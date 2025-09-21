„Hotel Dusk“-Autor kehrt im Januar mit Dark Auctions zurück, das in Deutschland spielt

Publisher Good Smile Company und Entwickler IzanagiGames haben der Veröffentlichung des Mystery-Adventures Dark Auction für PlayStation 5, Switch und PCs via Steam für den 29. Januar 2026 datiert. In Japan wird es eine physische Konsolenversion geben.

Dark Auction ist das neue Projekt von Rika Suzuki, der durch seine Arbeit an Another Code und Hotel Dusk: Room 215 bekannt wurde. Für das Charakterdesign zeichnet Kohske verantwortlich, Autorin und Illustratorin der Serie GANGSTA., während die Musik von Yuko Komiyama stammt, die unter anderem für die „Monster Hunter“-Reihe komponiert hat.

Spielende erkunden ein altes Schloss, lösen Rätsel und ziehen Schlussfolgerungen, und nehmen an einer geheimnisvollen Auktion teil, welche die Wahrheit über die Vergangenheit ans Licht bringen soll. Diese Wahrheit führt ins Westdeutschland des Jahres 1981.

Hitlers Auktionen

Dort lebt der 18-jährige Noah mit seinem Vater Leonardo, einem gescheiterten Schriftsteller, der von seiner Forschung über Hitler besessen ist. Eines Tages erhält Leonardo eine Einladung zu einer Auktion, bei der Gegenstände mit Bezug zu Hitler versteigert werden. Trotz der Einwände seines Sohnes macht er sich auf den Weg in das alte Schloss, in dem die Auktion stattfinden soll. Doch er kehrt nicht zurück. Noah begibt sich auf die Suche, wird Zeuge eines schockierenden Ereignisses und findet sich gemeinsam mit anderen Teilnehmern in den Mauern des Schlosses eingeschlossen wieder. Einen älteren Trailer zum Spiel findet ihr hier.

Ein Videospiel mit Hitler? Könnte problematisch sein. Deshalb schieben Publisher und Entwickler gleich diesen Hinweis nach. Im Originallaut: „This game tells the tale of a group of young people who resolve to strive for a peaceful future after learning of the past. While historical war-related recollections appear as motifs at times during the story, this game does not, in any way, seek to glorify or promote the crimes of war.“

