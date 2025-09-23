Physint: Hideo Kojima enthüllt erstes Artwork und Cast zum Action-Spionage-Projekt

Im Rahmen des „Beyond the Strand“-Livestreams zur Feier des zehnten Jubiläums von Kojima Productions enthüllte Kojima ein erstes Artwork zum Action-Espionage-Projekt Physint. Das Artwork zeigt nach Angaben von Kojima den Protagonisten des Spiels, wenngleich man sich noch davor drückt, sein Gesicht zu offenbaren. Das Poster wird von der Tagline „Here comes the feeling“ begleitet.

Das macht fast den Eindruck, als käme das Projekt flott voran, aber Kojima bestätigt, es sei noch in einem frühen Stadium. Man sei noch mit der Besetzung der DarstellerInnen beschäftigt. Immerhin: Ein kleiner Teil des Casts scheint bereits besetzt. So enthüllte man, dass Charlee Fraser (Furiosa), Don Lee (Train to Busan) und Minami Hamabe (Godzilla Minus One) mit an Bord seien.

„Die Arbeit mit Menschen, die ich mag, hilft mir, länger zu leben, weil ich zur Arbeit gehen und sagen kann: ‚Ich möchte sie treffen‘“, kommentiert Kojima die Suche nach den passenden DarstellerInnen. „Wir müssen mit Technologie experimentieren, und es gibt noch so viel zu tun, aber vorher muss ich ‚OD‘ machen.“

Der Studiochef von PlayStation, Hermen Hulst, erschien in einer kurzen Videobotschaft, in der er seine Begeisterung für Physint bekräftigte: „Wir werden heute nicht zu viele Details verraten, aber ich kann bestätigen, dass dieses Spiel von derselben kreativen Energie und demselben Ehrgeiz angetrieben wird, die die Partnerschaft zwischen PlayStation und Kojima in den letzten 30 Jahren so stark gemacht haben.“

Kojima erklärte übrigens kürzlich, dass die Entwicklung von Physint fünf bis sechs Jahre dauern könnte. Etwas Geduld sollten Fans also noch aufbringen.

Das erste Artwork zu Physint

