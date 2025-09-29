The Pokémon Company kündigt „Pocket-Piazza“ an, das aus mehreren Aktivitäten besteht

The Pokémon Company feiert mit mehreren Aktivitäten den ersten Geburtstag vom Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket. Neben einem Museums-Erlebnis, das auch in Deutschland stattfinden wird, gibt es einen Pop-Up-Store in London. Außerdem kündigte man Pocket-Piazza an.

Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket-Piazza (ein Hoch auf die Bindestriche) verbindet die beiden vorgenannten Events gewissermaßen, es handelt sich nämlich um ein von Kunstgalerien inspiriertes Pop-up-Erlebnis. Es wird vom 30. September bis zum 1. Oktober 2025 in Rom stattfinden.

Pokémon-Fans können sich auf Illustrationen aus „Pocket“ freuen, die in einem von Kunstgalerien inspirierten Setting zu erleben sind. Dabei dreht sich alles um drei verschiedenen Lebensräume von Pokémon: Strand, Bergwüste und Grasland.

Neben den Illustrationen findet auch eine Schnitzeljagd statt und es gibt Fotogelegenheiten zur Feier von Boosterpack-Illustrationen. Falls ihr Zeit und Lust habt, dann gebt „Boscolo Circo Massimo, Via dei Cerchi, 87, 00186 Rom“ in Google Maps ein. Öffnungszeiten: 10:15 bis 18:45 Uhr. Vorher solltet ihr euch aber ein kostenloses Ticket sichern.

Bildmaterial: Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket, The Pokémon Company, DeNA, Creatures Inc.