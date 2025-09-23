Die nächste „State of Play“ ist offiziell und findet morgen mit Saros und mehr statt

Seit Wochen geistert eine neue „State of Play“-Ausgabe durch die Gerüchteküche und heute hat Sony sie endlich offiziell gemacht. Zum Start in die „Tokyo Game Show“-Woche gibt es morgen, am 24. September, einen weiteren Livestream.
In 35 Minuten soll es morgen um 23 Uhr deutscher Zeit „Ankündigungen und Neuigkeiten von den Studios aus aller Welt“ geben. Versprochen sind „Einblicke zu heiß erwarteten Drittanbieter- und Indie-Titeln“ und Updates von „einigen unserer Teams“, der PlayStation Studios.
Dazu zählt auch ein ausführlicher Blick auf Saros, den neuen Titel von Housemarque. Saros soll 2026 erscheinen und nimmt von den 35 Minuten bereits fünf Minuten mit einem neuen Gameplay-Eindruck ein. Bei Youtube und Twitch seid ihr live dabei.
Laut Housemarque sei SAROS die „ultimative Weiterentwicklung des Gameplay-first-Ideals“, für welches das Studio bekannt ist. Nach Returnal habe man sich bewusst entschieden, eine neue Reihe zu erschaffen, welche die Third-Person-Action und das mysteriöse Storytelling weiterentwickelt.
5 Kommentare
Ich erwarte einfach mal gar nix, dann kann ich nicht enttäuscht werden.
Die letzten State of Plays waren überraschend gut, aber ich bin noch nicht überzeugt, dass das für mich der Standard wird. Ich hoffe einfach, dass es da einen oder zwei Titel gibt, auf die ich richtig Bock haben werde, aber wie gesagt... ich erwarte es jetzt nicht.
Notfalls rettet Capcom es einfach.
Und da liegst du gold richtig. Wir hier im Forum fanden es alle ziemlich gut, sind da aber im Internet bei weitem die Minderheit. Das werden sie sicher so nicht wiederholen wollen.
Ich habe da persönlich auch keine Erwartungen mehr. Wir rasen langsam auf das Ende der Konsolen Generation zu, mit einem Sony, dem die Spieleproduktion nicht mehr so am Herzen liegt, wie es das früher mal tat. Die Line-Ups für dieses Jahr stehen bei den meisten Entwicklern auch schon fest. Viel wird man nicht anzukündigen haben, wenn es nicht gerade fürs nächste Jahr anstehen wird.
Wäre aber mal schön wieder was von Square zu hören. Zu "Romeo is a dead man" will ich mehr sehen. Überraschungen nehme ich auch gerne. Mehr traut man sich gar nicht mehr zu hoffen.
Die letzte Ausgabe war gar nicht schlecht. Endete dann leider nur mit diesem überlangen Reveal-Segment zu dem Marvel Fighting Game von Arc System Works. Hätte man gut und gerne bei nem Trailer belassen können und alles andere als "Stay Tuned after the Broadcast" Online stellen können. Aber ansonsten war das ganz anständig.
Mit 35 Minuten wirkt es jetzt nicht zu überladen. Besser als die letzte Direct dürfte ja nicht schwer werden. Aber wenn ich schon wieder lese, man möchte den Fokus auf Thirds und Indies legen: Das ist wohl auch der aktuelle "State of Play" von Sony. Sich irgendwie damit über Wasser halten. Aus First Party Sicht hat man gleich zwei Pfeile im Köcher, die mich nicht wirklich interessieren mit Ghost of Yotei und Saros. Saros bekommt natürlich ne faire Chance von mir, mich überzeugen zu können aber sollte das nur ansatzweise so sperrig sein wie Returnal, ist mein Fokus wieder sehr schnell vom Spiel verschwunden.
Ansonsten mal abwarten. Es soll ja noch nen weiteren RE9 Trailer geben. Da darf man dann gerne auch mal irgendwie mehr von dem zeigen, welches Ziel das Spiel eigentlich nun verfolgt. Und vielleicht wird es ja dann doch noch die Überraschung mit Drakengard geben. Also es besteht Hoffnung, dass es ein paar interessante Ankündigungen geben könnte. Viel Konjunktiv noch dabei^^
Okay, 23 Uhr... dat wird nix mit live gucken bei mir, da meine Nacht schon um kurz nach 3 Uhr endet. Also lasse ich mich überraschen, was denn dann so an News und Kommentaren am nächsten Morgen auf mich wartet^^
Freu mich drauf. Allein durch Saros wird die die State of play stark (returnal immer nocheines der besten Spiele von den Sony Studios). Ansonsten bin ich gespannt was noch kommt, enttäuschen tut es mich ja selten.