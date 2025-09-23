Die nächste „State of Play“ ist offiziell und findet morgen mit Saros und mehr statt

Seit Wochen geistert eine neue „State of Play“-Ausgabe durch die Gerüchteküche und heute hat Sony sie endlich offiziell gemacht. Zum Start in die „Tokyo Game Show“-Woche gibt es morgen, am 24. September, einen weiteren Livestream.

In 35 Minuten soll es morgen um 23 Uhr deutscher Zeit „Ankündigungen und Neuigkeiten von den Studios aus aller Welt“ geben. Versprochen sind „Einblicke zu heiß erwarteten Drittanbieter- und Indie-Titeln“ und Updates von „einigen unserer Teams“, der PlayStation Studios.

Dazu zählt auch ein ausführlicher Blick auf Saros, den neuen Titel von Housemarque. Saros soll 2026 erscheinen und nimmt von den 35 Minuten bereits fünf Minuten mit einem neuen Gameplay-Eindruck ein. Bei Youtube und Twitch seid ihr live dabei.

Laut Housemarque sei SAROS die „ultimative Weiterentwicklung des Gameplay-first-Ideals“, für welches das Studio bekannt ist. Nach Returnal habe man sich bewusst entschieden, eine neue Reihe zu erschaffen, welche die Third-Person-Action und das mysteriöse Storytelling weiterentwickelt.

