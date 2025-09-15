Vorbestellen: Sichert euch jetzt die neuen amiibo zu Kirby Air Riders

Die ersten Preismeldungen für die neuen Kirby-amiibo sorgten für Unmut unter Fans. Inzwischen sind die Figuren auch hierzulande im Nintendo Store vorbestellbar und wir kennen den finalen Preis für Deutschland.

Für beide Figuren müsst ihr jeweils 39,99 Euro hinblättern. Ihr findet Kirby & Warp-Stern* jetzt ebenso im Nintendo Store wie Waddle-Dee-Assistent & Flügel-Stern* – immerhin liefert der Nintendo Store schon ab 24,99 Euro versandkostenfrei.

Selbst bei der wohlwollenden Deutung, dass „Kirby & Warp-Stern“ sowie „Waddle-Dee-Assistent & Flügel-Stern“ für sich genommen jeweils auch ein Doppelpack sein könnten, ist die Grenze für viele Nintendo-Fans erreicht. Wie seht ihr das denn?

Zu Lasten von Kirby Air Riders sollte die Diskussion nicht gehen – denn das hat uns in unserer Anspielsession vor der Gamescom richtig Spaß gemacht. Kirby Air Riders erscheint am 20. November und in Kürze wird uns Sakurai-san in einer weiteren Direct mehr zum Spiel verraten.

