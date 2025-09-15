Vorbestellen: Sichert euch die amiibo und Vorstellerboni zu Metroid Prime 4: Beyond

Der Nintendo Store ist auf dem Vormarsch. Der Direktvertrieb dürfte jedem Publisher die liebste Vertriebsform sein, spart man so doch den ein oder anderen Euro. Dass ihr im Nintendo Store zugreift, dafür sollen kostenlose Bonus-Artikel sorgen.

Im Falle von Metroid Prime 4: Beyond im Nintendo Store* erhaltet ihr eine kostenlose Dreingabe in Form eines Schlüsselanhängers zum Preis von 69,99 Euro. Wer noch ein paar Euro drauflegt, bekommt das Power-Set* zu 76,99 Euro. Das und den Bonus gibt es übrigens auch beim Kauf eines Downloadcodes.

Das Power-Set besteht aus einer Schreibtischunterlage und Stickern. Übrigens: auch die drei brandneuen amiibo-Figuren könnt ihr vorbestellen. Samus & Vi-O-La* gibt es für 29,99 Euro. Ein wenig günstiger sind Sylux* und Standalone-Samus* mit 19,99 Euro.

Vi-O-La haben wir erst mit dem letzten Trailer kennengelernt. Das Motorrad von Samus scheine eine exponierte Rolle im Abenteuer zu spielen. Mehr erfahren wir sicherlich zu gegebener Zeit, spätestens aber am 4. Dezember 2025, wenn Metroid Prime: Beyond endlich erscheint!

Bildmaterial: Metroid Prime 4: Beyond, Nintendo, Retro Studios